米スポーツサイトのアスレチックは４日（日本時間５日）、レッドソックスがフィリーズからＦＡとなっているカイル・シュワバー外野手（３２）を獲得した場合、最も大きな影響を受けるのは吉田正尚外野手（３２）だと指摘した。

８日（同９日）に米フロリダ州オーランドで開幕するウィンターミーティングでレッドソックスはメッツからＦＡになったピート・アロンソ内野手（３０）と共に主要なターゲットにすると見られているが、シュワバー加入は攻撃面でプラスだが、編成面で大きな波紋を呼ぶ。

吉田は守備範囲の問題から実質ＤＨがメインで、外野起用は限定的。一方、通算３４０本塁打のシュワバーも外野守備はマイナス評価が続いており、基本的にはＤＨのだ。つまり、２人が同じロースターに存在することは難しく、シュワバー獲得は吉田の放出をほぼ確実にする。残る２年３６００万ドル（約５６億円）の契約を抱える吉田を動かすため、球団が年俸の一部もしくは大部分を負担するトレードを模索する可能性が高いという。

今季５６本塁打、１３２打点で２冠王に輝いたシュワバーは２１年のレッドソックス在籍時にはチームリーダーとしての存在感も示しており、復帰を望む声もある。長打力不足に悩むレッドソックスにとっては理想的な補強になるが、獲得にはぜいたく税の超過やドラフト指名権喪失など複負担が伴う。打線強化を優先するのか、編成の柔軟性と将来的な資産を守るのか。「吉田の処遇が今オフ最大の焦点になる」と結論付けている。