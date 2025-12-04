「令和の国宝BODY」の呼び声高いグラビアアイドルの榎原依那さん（28）の2nd写真集『I am Ina』（撮影：Takeo Dec.、税込3300円、講談社）が3日、リリースされました。早速大反響が寄せられていることを受け、本人自ら「ロングヘアーでグラビアを撮影したい！」とアイデアを出し、異国の地で実現した衝撃の1枚が公開。ロングヘアーでバストトップを隠しただけの大胆すぎるカットは必見です。



【写真】これは新鮮！ロングヘアーショットの榎原依那さん

このほかにも寝起きのすっぴんショットや、Tバックランジェリーで丸みのあるヒップラインを露わにした大胆なヌーディーショットなど、自身の限界を突破したカットが満載の意欲作となっています。デビュー当初からのファンだけでなく、この写真集を榎原さんを初めて知る人の心をつかんで離さない1冊に仕上がりました。



本作の撮影地は、夏のフィジーと冬のオーストラリア・シドニー。ありのままの姿を季節感の異なる2カ国で丁寧にとらえました。「世界最高のビーチ」とよばれるフィジーの海では、大自然の中で開放感あふれる姿を披露。爽やかで可愛らしい王道グラビアは必見です。一転して大都市のシドニーでは洗練された雰囲気で大人っぽい色香を醸すなど、多彩な表現力を存分に発揮しています。



写真集公式X(@1st_enoharaina)ではオフショットなどを随時投稿しており、こちらも見逃せません。



【榎原依那さんプロフィル】

えのはら・いな 28歳 大阪府出身 T164 大阪府出身 2024年2月にFRIDAYでグラビアデビュー。24年10月には1st写真集を発売し即重版、25年2月にはFRIDAY40周年記念「グラデミー賞」大賞。大阪府泉南市のPRモデルやバラエティ番組に出演するなどマルチに活躍中。2024年に1st写真集『Inaism』を発売し、重版を重ねてロングヒット。公式YoutTube「榎原依那 Oﬃcialyoutube」も随時更新中。最新情報は、本人公式XやInstagram、TikTok(いずれも@ina_enohara)