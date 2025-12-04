メッツ戦を中継するＳＮＹ（電子版）は３日（日本時間４日）、メッツが千賀滉大投手（３２）を「放出すべきか」「残留させるべきか」を検証した。千賀はビリー・エプラー前ＧＭが獲得した投手で、当初から右ヒジへの懸念があったものの、現在その兆候は見られない。ただ、肩関節包損傷に加え、２４年のふくらはぎ痛など離脱が続き、安定したパフォーマンスを見せていないのは事実だ。

今季は６月１２日のナショナルズ戦で一塁ベースカバーの際に右ハムストリングを負傷するまでは１４度の先発で防御率１・３９をマーク。複数の球団幹部は「健康なら間違いなく先発させたい投手」としつつ、「故障歴と確実性が評価の焦点になる」と語る。

またドジャースが２５年に示した投手陣のやり繰りは、メッツが千賀をキープする十分な理由になり得るという。実際に昨季のドジャースは１１２イニング以上投げた先発が山本由伸投手（２７）のみだったが、主力を１０月に万全に整えワールドシリーズ連覇につなげた。

メッツも終盤に若手投手が台頭しつつあり、投手層の構築が進んでいるとの評価もある。さらに千賀は走者を得点圏に置いた場面で強く、通算被打率１割７分、２５年も１割５分５厘と勝負どころでの強さが健在だ。あるスカウトは「重要な試合を任せられる」と断言する。

健康面の不安からトレードを検討する意見も理解できるが、ＳＮＹは「２６年の優勝を目指すなら、千賀に再び賭ける選択肢は十分に合理的だ」と結んだ。