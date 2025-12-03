昔はあんなに走っていたのに、最近めっきり見かけない――ここ20年〜30年なら、エスティマにオデッセイ、マーチにパッソ……。目まぐるしく変化する世情のなかで、消費者のニーズを捉えつづけることは難しい。

【画像】2012年に発表され、人気軽自動車の地位を築いた「N-BOX」

10年連続で軽の新車販売台数ランキング1位に輝いたN-BOXも、いずれはそうなってしまうのだろうか。実は今、その予兆が見えはじめている。2025年10月のランキングで、N-BOXが首位の座をダイハツ・ムーヴに明け渡したばかりか、一気に4位にまで順位を落としたのである。

はたして「庶民の足」たる軽の市場に、一体何が起きているのか。現在N-BOXを脅かしている「不安要素」を探っていく。



写真はイメージ ©monterosportsjp/イメージマート

普通車（登録車）に比べて乗り替えサイクルの早い軽自動車は、ヒットの終焉とともに街並みから姿を消していくのも早い。N-BOX以前に「軽の定番」だったスズキ・ワゴンRも、以前に比べ見かける頻度がめっきり減った。

1993年に登場したワゴンRは、軽規格のなかで「上方へとスペースを広げる」という発想により、「狭くて不便」という軽のイメージを刷新した車である。長引く平成不況のなか、100万円以下から買える「日常の足」として、およそ20年にわたって市場を牽引してきた。

しかし2010年代に入ると、ワゴンRはタントやN-BOXなど「スーパーハイトワゴン」と呼ばれる新星たちに押され、みるみる王座から転落していく。かつて自らが軽市場に革新をもたらしたのと同じように、「高さ」と「スライドドア」という新たな波に追いやられたのである。

近年のワゴンRの販売台数は、最盛期の3分の1ほど。販売台数ランキングでは例年5位〜10位前後に入ってはいるものの、やはりかつてに比べると、市場における存在感は大きく衰えた。

もしかすると、今回N-BOXに起きていることは、こうした変化の「前段階」なのかもしれない。ワゴンRとの共通項を探りながら、N-BOXの不安要素を見ていこう。

ヒット車種が姿を消していく兆候のひとつに、「新型の販売台数が伸びない」というのがある。それまでは消費者のニーズを捉えていても、ちょっとした変化が心変わりを引き起こすのだ。

ワゴンRも、2008年のモデルチェンジによって販売台数を落とし、そのモデルが切り替わる2012年に首位から転落している。コストをかけて改良したはずの新型がかえって売れなくなるのは、相当に危険な兆候といえる。

実は現行N-BOXも、先代から販売台数を落としている。現行モデルは2023年10月にフルモデルチェンジ（FMC）を果たしたが、2024年の販売台数は前年を約10％も下回り、2025年に入ってからもペースは上向いていない。

一方で、N-BOXとほぼ同じ時期（2023年11月）にFMCをしたスズキ・スペーシアは、2024年に前年から約35％も台数を伸ばしている。

これと比較すると、N-BOXの状況はやはり芳しいものではなさそうだ。

どうして新型なのに売れなくなった？

N-BOXが先代よりも販売台数を落としているのは、ポジティブにいえば「先代が優秀すぎたから」なのかもしれない。裏を返せば、「先代のようなインパクトが現行モデルにはない」ということになる。

2017年に登場した先代では、先進安全運転支援システム「ホンダセンシング」を全グレードに標準搭載し、自社の普通車にも搭載されていない「後方誤発進抑制機能」を初導入するなど、まさに「軽の枠を超えた存在」としてのアピールに成功していた。

一方で現行モデルでは、走りの質感や静粛性といった面で着実な進歩は見られるものの、先代のように「軽の常識を変える」ほどのわかりやすい進化は見られない。反対に、細かな収納スペースの数が先代から削減されたり、内装デザインがシンプルになり質感の向上が感じにくかったりと 、先代ユーザーにとって違和感につながる変更点もある。

それでいて、車両価格は着実にアップしており、たとえばカスタムのターボグレードでは先代から10万円ほどの上昇が見られる。加えて、エントリーグレードを廃止したことにより、最低価格は約140万円から170万円台に跳ね上がった。

原材料費の高騰や機能の向上を考えると致し方ないところではあるが、やはり先代を知る消費者からすると、どうしても「割高」に感じられてしまう。

不安要素その2：「新たなジャンル」の存在

かつてワゴンRが王座から転落したとき、それを追いやったのはN-BOXやタントなどの「新しいジャンル」の車だった。今回のケースでも、N-BOXの地位を脅かす「革新的な存在」がいるのだろうか？

10月のランキングでトップに立ったのは、ダイハツ・ムーヴである。もともとワゴンRと同じ「トールワゴン」に属する車種だが、今回のフルモデルチェンジによって「スライドドア」を備え、販売台数を大きく伸ばしている。

ただ、トールワゴンという「かつての定番」にスライドドアがついたからといって、「革新的なジャンル」とまでは呼びがたい。実際のところ、車内の開放感や装備の豪華さ、シートアレンジの豊富さは、どうしてもN-BOXなどのスーパーハイトワゴンに軍配が上がる。

ムーヴの優位な点は経済性にあり、車両価格は135.9万円〜と、他のスーパーハイトワゴンのベースグレードと比べて10万円〜15万円ほど低い設定だ。加えて、スーパーハイトワゴンよりも一回り車体が低く軽量なムーヴは、軽快感や操縦性といった走行性能の面でも有利になる。

「経済性と利便性のバランス」が時代のニーズを捉えるか

昨今の物価高騰の煽りを受けて、スーパーハイトワゴンは今や「乗り出し200万円オーバー」が当たり前であり、ターボ付きモデルで少しばかりオプションを追加しようものなら、200万円台後半も覚悟しなければならない。

「軽が高すぎる」という声もしばしば聞かれるなか、ムーヴのように「乗り出し100万円台に収まるスライドドア」を望んでいた層は多いのではないか。もちろんムーヴであってもグレードや装備を充実させればスーパーハイト系との価格差は小さくなっていくが、最低価格の低さはやはり大きな強みになる。

ちなみに一般社団法人日本自動車工業会が2023年度に実施した「軽自動車の使用実態調査 」を見ると、軽を所有する世帯の54％が普通車を併有している。つまり軽のニーズの半分以上は、「セカンドカー」としてのものなのだ。

これをふまえると、たとえば「家族で出かけるためのミニバン」が別にある世帯なら、セカンドカーについては「スライドドアさえあれば安い方がいい」と考えても不思議はないだろう。

不安要素その3：派生車種の伸び悩み

販売台数に陰りが見えたとき、状況を打破しうるのが「派生車種」の存在だ。たとえば普通車の市場であれば、SUVの流行にあわせた「カローラクロス」「ヤリスクロス」といった派生車種が、カローラおよびヤリスの販売台数を押し上げている。

かつてスーパーハイトワゴンの台頭により、ワゴンRとともに首位争いから脱落したムーヴも、2016年に派生車種の「ムーヴキャンバス」を発売している。翌年にかけて40％ほど販売台数を伸ばし、2017年のランキングでは2位に返り咲いた。

ただもちろん、派生車種を展開したからといって必ずしも状況が打開できるわけではない。ワゴンRは2021年に派生車種の「ワゴンRスマイル」をリリースするが、現状ムーヴキャンバスほどの効果は得られず、年間ランキング上でも大きな飛躍は見られていない。

N-BOXの場合はどうか。スペーシアやタントといった競合車種は、昨今のアウトドアブームに乗じ、「スペーシアギア」や「タントファンクロス」という派生グレードを展開している。ホンダもこれに対抗すべく「N-BOXジョイ」を投入しているものの、投入前後で販売台数にさしたる変化は見られず、「派生車種による新規層の開拓」という面で課題が残る。

直近では日産・ルークス、三菱・eKスペース、デリカミニの姉妹車種がフルモデルチェンジを迎え、スーパーハイトワゴン市場はますます混沌としていくだろう。長らく市場を牽引してきたN-BOXの王座は、周囲の進化と多様化によって絶対的なものではなくなりつつある。

首位転落は一時的？ しかし競争激化は必至

もちろん、こうした不安要素があるにもかかわらず、N-BOXがモデルチェンジ後も販売台数トップを堅持してきたことは事実だ。

そもそも今回の首位転落も、一時的なものに過ぎないという見方もある。新車の登録台数は、例年4月と10月に落ち込む傾向があるが、N-BOXは過去にも10月に激減するケースが見られた。

これは、3月と9月の決算期にあわせた販促活動や、ディーラーが大量の車を自社で登録する「自社登録」の反動が、翌月に出やすい構造に起因する。N-BOXは2021年の10月にも3位に転落したことがあり、今回の4位への降格が、必ずしも恒常的な販売力低下を意味するものではないと見ることもできる。

加えて、かつてワゴンRが「より革新的なジャンル」に立ち位置を奪われたのに対し、N-BOXなどスーパーハイトワゴンよりも世のニーズを捉えたジャンルはまだ見られない。BYDが「EVのスーパーハイトワゴン」で市場参入を目論むが、インフラ面や認知度、信用度の面を考えると、いきなりの「ゲームチェンジ」は考えにくい。

とはいえ一方で、スーパーハイトワゴンの市場がすでに飽和状態となり、価格面でも年々消費者の負担感が大きくなっているのも事実である。

とくに物価高騰が国民生活にのっぴきならない影響を与えるなかで、軽に200万円、さらには250万円と、どこまで消費者が受容しうるのかは不透明といえる。そのなかで、より割安な「トールワゴンのスライドドア」へと鞍替えが進んでいく可能性もあるだろう。

こうした経済性を重視した移行は、1990年代から2000年代の普通車市場でも起きている。カローラやサニー、マークIIやクラウンがランキング上で存在感を発揮していた時代から、フィットやヴィッツ、マーチやパッソといったコンパクトカーが上位を占める時代への転換である。

そう考えると、今は慣れきったN-BOXだらけの街並みも、少し名残惜しく感じられてしまう。「軽があれだけ豪華な時代があった」と懐かしむ未来は、おそらくそう明るいものではないだろうから。

〈職場の上司に妊娠を報告したら、私が乗っている車について「軽だろ？ 子どもを乗せるには不安だよな」と言われました。周りもみんなN-BOXとかだし別にいいですよね？ 私が間違っているのでしょうか…〉へ続く

（鹿間 羊市）