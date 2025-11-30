風邪気味の日に食べた焼肉が最悪の事態を引き起こす『ホルモン食べて救急車を呼んだ話』【ママリ】
©o0omotitomo0o
©o0omotitomo0o
©o0omotitomo0o
幸せなホルモン…。元気をつけるために行ったのに…
主人公は尾持トモさん。この作品の作者です。尾持トモさんの大好物は焼肉です。ほぼ毎週末は焼肉に行っていたそうです。
ある日、いつものように焼肉屋さんへ行き大好きなホルモンを食べた尾持トモさん。ところが翌日から体調に異変が起きたようで…？
食中毒になる危険性は夏場だけではない！
©o0omotitomo0o
©o0omotitomo0o
©o0omotitomo0o
©o0omotitomo0o
©o0omotitomo0o
©o0omotitomo0o
下痢止めを飲んでも効果はなく、どんどん症状がひどくなった尾持トモさんは救急搬送されます。そして診断結果は食中毒ということでした。
ホルモンの焼き加減が不十分だと、菌が完全に死滅せず、それを食べてしまうと食中毒を引き起こす可能性があります。ホルモンに限らず、生肉にはしっかりと火を通しましょう。焼肉に家族で行くこともあるでしょうから、焼き加減には十分注意して楽しみたいですよね。
また、季節の変わり目は免疫力が低下しがち。真夏ほどお弁当の痛みなくても、万が一という可能性があります。お弁当を作る際は常に殺菌を意識して、用意しましょう。
菌を出し切るまでは頑張って！先生に励まされるも…
©o0omotitomo0o
©o0omotitomo0o
©o0omotitomo0o
©o0omotitomo0o
医師は、悪い菌を出し切るまで下痢止めなどは飲まずに、と言う指示を尾持トモさんにします。食中毒の場合は特に体の外に早く菌を出すことが大事なのですね。
しかし、出し切るまで辛抱しなければならないというのはとてもつらいですよね…。尾持トモさんは結局完治まで10日ほどかかったと言います。もし家族がそんな状態だったらとても心配になります。やはり、生肉の焼き加減には注意をしたいですね。
万が一、食中毒になってしまったら、水分補給は必ずこまめにしましょう。下痢が続くと脱水症状になりやすくなってしまうためです。完治までのつらそうな尾持トモさんをみて、食中毒には気を付けようと思いました…。
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）