¡¡µð¿Í¤Ï£²£¸Æü¤Ë¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤ò¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÅÅ·âÂàÃÄ·à¤ÏµåÃÄ¤¬¡Ö²¹¾ð¡×¤ò¤«¤±¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥ÈÂ¦¤Ï¥ª¥³¥¨¤È¥ª¥Õ¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿Ëö¤Ë³¤³°µåÃÄ¤ò´Þ¤á¤¿Â¾¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÇ§¤á¡¢¼«Í³·ÀÌó¤È¤·¤¿¡£¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¼èÆÀ¤Þ¤Ç¤¢¤È£³Ç¯¤«¤«¤ë¥ª¥³¥¨¤ËÂÐ¤·¡¢µåÃÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÇ¤°Õ°úÂà¤Ë¤¹¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¤Íè¤òÊÄ¤¶¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥³¥¨¤Ï´ØÅìÂè°ì¹â£³Ç¯»þ¡¢£²£°£±£µÇ¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·Áö¹¶¼é¤Î»°Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È£´¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¡££Õ£±£¸ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢Æ±Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ÇÅö½é¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼»Ö¸þ¤ò¸ø¸À¡£¼ÂºÝ¡¢£±£µÇ¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì»þ¤Ë¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Öº£¤Ï£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ò¸«¤ÆÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÍèÅª¤Ëà¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼á¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¶ñÂÎÁü¤òÌÀ¤«¤·¡¢£Í£Ì£Â¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¤Î¿·ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»þ¤Ë¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¥×¥í¤È¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤À¤¬´õË¾¤ò¶»¤Ë³«Ëë°ì·³¤Ç·Þ¤¨¤¿£±Ç¯ÌÜ¤Ë¥×¥í¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤È¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï±¦¼ê¤Î¥±¥¬¤â¤¢¤ê¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤º¡£¿¤ÓÇº¤àÃæ¡¢£²£²Ç¯¥ª¥Õ¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç£²£´Ç¯¤Ë£¶£¸»î¹ç½Ð¾ì¤È¼«¸ÊºÇÂ¿½Ð¾ì¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢£±Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ³èÌö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤ÇÌ´¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥ª¥³¥¨¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ëÇ¯¿ô¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð£±Ç¯¤âÌµÂÌ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄÂ¦¤â¤½¤ó¤Ê¥ª¥³¥¨¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¯¤ó¤À¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤È¤âÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£µÈÂ¼£Ã£Â£Ï¤Ï¡ÖµåÃÄ¤È¤·¤Æ¤âÈà¤Î¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥³¥¨¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Öº£¸å¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£µåÃÄ¤Ëà²¸ÊÖ¤·á¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£