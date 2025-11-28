【テレビ局に代わり勝手に「情報開示」】

間違いなく「成功」だと思います！ やっぱり記者会見は絶対やったほうがいい！ ここのところいろんな大物タレントさんに疑惑が囁かれ、その誰もが会見を開かずに消えていきましたが、その面々と比べてみてください。圧倒的に国分太一さんだけイメージが回復したと思いますよ。

会見でボロボロになっている姿を見せるのは、分かりやすく「この人は大きく打ちのめされて反省しているのだな」と世間に伝わるもんですよね。変に弁明しようとせず、平謝りすればイメージは好転するもんです。

日本テレビさんにすれば「フジテレビの二の舞はダメだ」と、被害者保護に全力を挙げたのでしょう。しかし、少しやりすぎた感は否めません。「国分さんにも人権はある。国分さんに対してあまりに酷な仕打ちではないか」と思った人が多かったでしょう。

やっぱり「会見して謝罪する権利」くらいは、問題を起こしたタレントにも認められてしかるべきではないでしょうか。それすら認められないのはやっぱり人権侵害だと思います。

■事務所すら挟まずにタレントに"死刑宣告"は信義則違反？

被害者に二次被害を及ぼさないために、被害者は明らかにしないけれど、「どんなことをしたのか」という事案の概要くらいは明らかにして、その上で「どういう理由で番組降板にしたのか」という社としての見解くらいは明らかにする責任は、放送局としてあると思いますよ。そしてその上で、「被害者は特定せずに」タレントが会見で謝罪するのがいいのではと思います。

あと、「別件で呼び出されていきなり事情聴取、そしてそのまま番組降板を申し渡された」ということだったと国分さんの口から明らかにされたわけですが、あれも本当だとすればちょっと酷いよなと思いますよね。事務所すら間に挟まずにタレントを呼び出して死刑宣告！ って感じですもんね。さすがに事務所を通さないのは信義則違反だと思いますし、「騙し討ち」みたいなこともちょっとどうなんだろう？ と思いますよね。

フジは「タレントを庇いすぎて」問題になりました。日テレはその逆に「タレントを冷酷に切り捨てて」問題になりつつある気がします。両社はあたかも正反対の態度をとっているように思えますが、ひとつだけ共通項があると思います。

それは「自社の社員には甘いこと」ではないでしょうか。フジも旧経営陣以外の社員には甘い処分だけで済ませましたし、今回日テレも誰も社員は処分しなくていいんですかね？番組で大物タレントがコンプラ違反をして被害者がいるということは…当然それを防ぐ責任者は日テレ社内にいるような気がするんですけどね。そのへんだけでもちゃんと説明してほしいものです。

（鎮目博道／テレビプロデューサー、コラムニスト、顔ハメ旅人）

