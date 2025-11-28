サッカーＪ１横浜ＦＭは２８日、大島秀夫監督との契約を更新し、明治安田Ｊ１百年構想リーグおよび２０２６／２７シーズン明治安田Ｊ１リーグも引き続きトップチームの指揮を執ることに合意したことを発表した。

クラブ初の２度の監督交代を経て、最下位だった６月中旬から監督に初挑戦となったが、チームに一体感をもたらし、指揮したリーグ１６試合（暫定の１試合は除く）で８勝２分け６敗と巻き返し、チームをＪ１残留に導いていた。

クラブを通して、大島監督は「今年の苦しい状況をともに戦い抜いた“一体感”を決して忘れず、アグレッシブにゴールを目指し、攻守において選手躍動する、そのようなファン・サポーターの皆さまに感動をお届けできるサッカーで、“強い横浜Ｆ・マリノス”を取り戻します。

まずは今シーズン残り２試合、ひとつでも順位を上げられるよう全力で闘います。

引き続き、熱いご声援をよろしくお願いいたします」とコメントした。

また、クラブの中山昭宏社長は「大島監督には、今季きわめて難しい状況下で監督を引き受けていただきましたが、Ｊ１リーグ残留というタスクを達成していただきました。

チーム統括とともに対話を重ね、大島監督は横浜Ｆ・マリノスがこれまで築いてきたフットボールに、残留争いを経験して得た現実的な強さと、現代フットボールのトレンドを融合させながら、現在のチームを適切にまとめ、前進させることのできる最適任者であるという結論に至りました。

さらに大島監督は、横浜Ｆ・マリノスの歴史を理解しており、これから先にあるべきフットボールスタイルを共に体現できる指揮官であると期待しております。

来季も引き続き、大島監督のもとで選手が躍動し、全力で闘う姿を通じて、ファン・サポーターの皆さまをはじめ、パートナー・スポンサー、ホームタウンの皆さまに“夢”や“活力”をお届けできるよう、クラブ一同取り組んでまいります」と説明した。