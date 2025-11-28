三山凌輝、来年からソロアーティストとして活動へ 音楽活動、俳優に注力も…新会社設立し飲食事業も展開
男性7人組ダンスボーカルユニット「BE:FIRST」からの脱退を発表した、RYOKIこと三山凌輝（26）は29日、新会社「株式会社Star Of Wonder.」を設立したことを発表した。来年からソロアーティストとして音楽活動、俳優業を行っていくという。
【写真】小さな手が可愛い…趣里＆三山凌輝第1子との3ショットを公開
三山は今回、新たなアーティストビジュアルを公開するとともに、フォトブックの発売を発表。また、ファンとのコミュニティを形成する「Life Community」を始動させ、“人と人との繋がりを大切にする”ことをテーマとした新プロジェクト「GOMASU」を立ち上げたとした。
さらには飲食事業を展開。事業には三山の実父も参画し、12月に東京・吉祥寺で飲食店をオープンさせるという。
「Life Community」とは、ファンとのコミュニティを形成し、より深く相互関係をつくっていくために発足したプロジェクト。「GOMASU」はアーティスト活動等のエンタメ事業だけにとらわれず、”人と人との繋がり”を大切にし、ライフコミュニティに参加した人だけでなく、多くの人と人がリアルに触れ合い、共に時間を共有し、関係性を深めていくことを目的としているという。
【写真】小さな手が可愛い…趣里＆三山凌輝第1子との3ショットを公開
三山は今回、新たなアーティストビジュアルを公開するとともに、フォトブックの発売を発表。また、ファンとのコミュニティを形成する「Life Community」を始動させ、“人と人との繋がりを大切にする”ことをテーマとした新プロジェクト「GOMASU」を立ち上げたとした。
「Life Community」とは、ファンとのコミュニティを形成し、より深く相互関係をつくっていくために発足したプロジェクト。「GOMASU」はアーティスト活動等のエンタメ事業だけにとらわれず、”人と人との繋がり”を大切にし、ライフコミュニティに参加した人だけでなく、多くの人と人がリアルに触れ合い、共に時間を共有し、関係性を深めていくことを目的としているという。