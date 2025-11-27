ザル、植木鉢、ジェルネイル…暮らしが華やぐ名品ぞろい！ 3COINS（スリーコインズ／スリコ）で買えるおすすめアイテムを3つ紹介します。お聞きしたのは、プチプラアイテム探しが大好きなESSEフレンズエディター3名。使い方も一緒に聞きました。

1：どんな鍋にもフィット！便利なシリコーン製のザル

まずは、食育健康アドバイザーでスポーツフードマイスターのかつらさん（40代）。便利なシリコーン製のザルをおすすめしてくれました。

【写真】鍋にクリップで留めるだけ！シリコーン製ザル

「クリップで鍋に装着し、ゆでた野菜や麺の湯ぎりに使えるシリコーン製のザル。やわらかい素材で、あらゆる鍋に取りつけられます。収納場所が省スペースですむところもポイント。スパゲティや焼きうどんをつくるときに大活躍します！」（かつらさん）

・KITINTO 《リニューアル》クリップ式シリコーンザル 約幅22×奥行7.5×高さ5.5cm \660

2：お値段以上の高級感！どんな植物にも合うポット

会社員でファイナンシャルプランナーの資格をもつkiyoさん（50代）のお気に入りは、インテリアになじむポット。

「こちらの植木鉢は、鉢皿もついて550円！ インテリアになじむシンプルな色と形で、どんな植物にも合うところがお気に入りです。表面がツルッとした陶器製なので、汚れが落ちやすいのもうれしい。棚の上に飾るのにちょうどいい小さめサイズです！」（kiyoさん）

・皿付きポット3号／Interior Greenカラー：アイボリー 約直径10×高さ10cm ￥550

3：スリコのジェルネイルはペンタイプで塗りやすい！

フリーランスで事務やSNS運用代行として活動中のやまみさん（40代）は、4色買いしているという、ペンタイプのネイルジェルを紹介してくれました。

「愛用しすぎて4色買ったジェルネイル。330円とプチプラでありながら、筆ペンのような形でとにかく塗りやすくて感動します！ ベースやトップジェルを使わなくても1本でキレイに仕上がり、ペリッと剥がせてオフも簡単にできます」（やまみさん）

・and us カラースティックネイルジェル カラー： C105PK 2g ￥330

※ この特集で紹介したアイテムは、撮影時に各店舗で販売されていたアイテムです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください