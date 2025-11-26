「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」

日本野球機構が開催する「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」が26日、東京・グランドプリンスホテル新高輪で行われた。元NHKアナウンサーの中川安奈さんが司会として登場。白いドレスを身にまとい、円滑な進行を行っている。

中川さんは現在「プロ野球ニュース」で放送中の「月間好プレー」MCを務めており、プロ野球ファンにもお馴染みの存在。今年9月18日のヤクルト-巨人戦（神宮）では始球式も行った。タイトなショートパンツからの豪快投球が話題を集めた。

この日は「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」の司会の一人として、白いドレス姿で登場した。欠席選手のコメントを代読するなど、さすがのアナウンス力を発揮している。

今シーズン日本球界を沸かせたタイトルホルダーや活躍した選手、プロ野球の発展に貢献した人たちを讃える表彰式は第1部・ファーム表彰式が12時から開演。第2部は16時からで、今季のMVPや新人王が発表される。（Full-Count編集部）