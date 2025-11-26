東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、免疫生物研、リンクバルが買われる 東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、免疫生物研、リンクバルが買われる

26日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数410、値下がり銘柄数143と、値上がりが優勢だった。



個別ではカヤック<3904>、アジアクエスト<4261>、ウィルズ<4482>、アイキューブドシステムズ<4495>、免疫生物研究所<4570>など8銘柄が年初来高値を更新。リンクバル<6046>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、ｎｏｔｅ<5243>、ＭＴＧ<7806>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ジェリービーンズグループ<3070>、ダイナミックマッププラットフォーム<336A>、ハイブリッドテクノロジーズ<4260>、ビザスク<4490>など10銘柄が年初来安値を更新。ＧｒｅｅｎＢｅｅ<3913>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、グローム・ホールディングス<8938>、情報戦略テクノロジー<155A>、ノースサンド<446A>は値下がり率上位に売られた。



