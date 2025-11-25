大橋ジムで一夜明け会見

ボクシングのWBC世界バンタム級王者・井上拓真（大橋）が25日、那須川天心（帝拳）との同級王座決定戦12回戦から一夜明け、横浜市内の所属ジムで会見した。前夜は3-0（116-112×2、117-111）で判定勝ち。約13か月ぶりの再起戦。格闘技戦績無敗を続けてきた“神童”に初黒星をつけて、王座に返り咲いた。会見では激闘を繰り広げた那須川との裏話を語り、笑顔を見せる場面があった。

傷はほとんどなく、きれいな顔で会見に臨んだ井上。ベルトを前にして「強敵である天心選手に勝てたということが一番ホッとしています」と安堵の表情を見せた。また「朝の生出演があり、一睡もしていません」と打ち明けた。

興行の発表から前日計量のフェースオフまで一度も目を合わすことがなかった井上と那須川。激闘を終えると、互いを称え握手を交わした。試合直後、控室前での会話を聞かれると、井上は「お互い『パンチが当たらなかった』『いやこっちだよ。当たらなかったのは』という話」と“感想戦”を繰り広げたという。さらに「最後に『一発蹴ってもいいですか』って言われて『それだけは勘弁して』という雑談を交わしました」とリング外での微笑ましい舞台裏を明かした。

那須川はキックボクシング、総合格闘技で合わせて47戦全勝。2023年4月にボクシングデビューし、今試合は転向8戦目。ここまで格闘技キャリアは54戦無敗だった。



（THE ANSWER編集部・澤田 直人 / Naoto Sawada）