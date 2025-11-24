永谷園（東京都港区）が、カップにお湯を注ぐだけで、いつでもどこでもお茶づけを楽しめる「カップ入りお茶づけ」シリーズの新商品「カップ入り 梅干茶づけ」を2026年1月19日に新発売します。

【写真】中身はどんな感じ？ 梅＆しその香り！ おいしそうな「梅干茶づけ」をもっと！

「カップ入りお茶づけ」は、2024年9月に発売し、2025年9月時点で累計1200万食を突破。お湯を注ぎ3分待つだけというフリーズドライごはん入りのお茶づけです。

現在、「お茶づけ海苔」「さけ茶づけ」の2アイテムを発売していますが、「ぜひ梅干茶づけも発売してほしい」というユーザーからの声を受け、今回「梅干茶づけ」の発売に至ったとのことです。

新商品は、レギュラー茶づけ（袋入り商品）に入っている梅干フレークに加え、湯溶けしないカップ専用のフリーズドライ梅をブレンド。しその実と葉をプラスし、心地いい食感とさわやかな風味が楽しめます。

担当した同社マーケティング本部の小田友紀子さんは、「多くのお客様から『梅干茶づけが一番好きなの、いつ出るの？』のお声を直接いただけて、とてもうれしいです」と述べつつ、新商品について「味づくりでは、梅干の彩り・酸味・さわやかな風味に力を入れたので、お客様には『リフレッシュしてもうひと頑張りしよう！』という時にぜひ召し上がっていただきたいです」とコメントを寄せています。

希望小売価格は261円（税込み）です。