今年は『ブーツ』どう合わせる？【GU】40・50代の垢抜け！「サマ見えコーデ」

秋冬の足元に欠かせないブーツをセンス良く取り入れるには？ コーディネートに迷ったときは、【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフの着こなしを参考にするのも一つの手。今回は、40・50代の大人女性におすすめしたい、トレンド感ある「ブーツコーデ」をご紹介します。同じブーツで異なるテイストの着こなしをピックアップしたので、着まわしの参考にしてみてください。

大人のきれカジコーデにブーツをプラス

【GU】「ウルトラストレッチヒールブーツ」\2,990（税込）

ジャケットとジーンズを合わせた、こなれた雰囲気のコーデ。ヴィンテージ感のある組み合わせに、ブラックの引き締めがきいています。着用しているブーツはトレンド感のあるスクエアトゥデザインで、カジュアルなジーンズとも好相性。シンプルながらも洗練されたブーツで、コーデがおしゃれに格上げできるかも。

甘さ控えめな大人のスカートコーデ

ケープのようなゆったりシルエットのアウターに、ナロースカートを合わせたモノトーンコーデ。ダークトーンでまとめたシックなコーデは、通勤にもぴったり。シンプルなブーツはスカートコーデに取り入れても甘くなりにくく、大人女性の上品さや洗練された魅力を演出できそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M