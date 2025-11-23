0±ß¤Ç´ÊÃ±¡ª¡Ö¥¨¥â¤¤¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î¾þ¤ê¤Ä¤±¡×¡£¤¿¤á¹þ¤ó¤À»æÎà¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯ÊÒÉÕ¤¯
»Ò¤É¤â¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¾þ¤ê¤Ä¤±¤ò¤·¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¥»¥ó¥¹¤ä»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ö¥¨¥â¤¤¤ªÃÂÀ¸Æü¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¡£²ÈÂ²¤È¤Î²ñÏÃ¤âÃÆ¤ó¤À¤ÈÏÃ¤¹¡¢ESSE¥Õ¥ì¥ó¥º¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤ÇÀ°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î°ËÆ£Í¥»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¤ä¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î¾þ¤ê¤Ä¤±¤Ï¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤ò³èÍÑ¡ª
»Ò¤É¤â¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ë¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ä¥¬¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¾þ¤ê¤¿¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¥»¥ó¥¹¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤«ÆÃÊÌ´¶¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö»×¤¤½Ð¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡Û¤·¤Þ¤¤¹þ¤ó¤À¼Ì¿¿¤òÊÉ¤Ë¤Ï¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤½¤ÎºÐ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¡¢¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¿ô»ú¤Î·Á¤ËÊÂ¤Ù¤ÆÊÉ¤Ë¤Ï¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ë¤â¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¡ÖHAPPY BIRTHDAY¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ï¡¢³Ñ¤À¤±¤¤ê¼è¤é¤ì¤¿²èÍÑ»æ¤ä¡¢ÀÞ¤êÌÜ¤¬¤Ä¤¤¤Æ»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀÞ¤ê»æ¤Ê¤É¡¢¤ª¤¦¤Á¤ËÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë»æ¤ò¥é¥Õ¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¤Ç¤Ï¤ê¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¸«ÊÖ¤¹¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬ºÆ¤ÓÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
Í¾¤é¤»¤¬¤Á¤Ê»æÎà¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢ÊÒÉÕ¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¡ª
»Ò¤É¤â¤Î¹©ºî¤Î»Ä¤ê¤ä¡¢¤â¤¦»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀÞ¤ê»æ¡¢¤¿¤á¹þ¤ó¤ÀÊñÁõ»æ¤Ê¤É¡¢¼«Âð¤Ë¡Ö»È¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢»È¤¦¤¢¤Æ¤Î¤Ê¤¤¡×»æÎà¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»æÎà¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¼êÊü¤¹¤«¤É¤¦¤«¤òÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤âÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯ÊÒÉÕ¤±¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¯¾þ¤ê¤òÇã¤¦É¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢¤ªºâÉÛ¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÌá¤·¤Æ»æÎà¤Ï»ñ¸»¥´¥ß¤Ë½Ð¤¹¤À¤±¡£¼ýÇ¼¤Î¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¿´ÏÂ¤ä¤«¤Ë
ÍÄ¤¤º¢¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â°Õ³°¤ÈËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¤È¡¢²ñÏÃ¤âÃÆ¤ß¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤äÀ®Ä¹²áÄø¤ò°ì½ï¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë»þ´Ö¤â¡¢¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªÃÂÀ¸Æü¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤·¤Ð¤é¤¯¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢²ÈÂ²¤Î¤À¤ì¤«¤¬¤Õ¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¤Ê¤¬¤á¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤Ë¼è¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë»×¤¤½Ð¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ²±¤¬¤è¤ê¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤âºé¤¯¡Ö¥¼¥í±ß¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¤Ç¤¹¡£