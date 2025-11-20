2秒で、ちょうどいい温度。ペットボトルで使えるフラッシュウォーマー【シービージャパン】のウォーターサーバーがAmazonに登場中‼
白湯からラーメンまで、温度で選ぶおいしさ。5段階調整の瞬間給湯器【シービージャパン】のウォーターサーバーがAmazonに登場!
シービージャパンのウォーターサーバーは、約2秒でお湯が出る瞬間加熱式のホットウォーターサーバー感覚の給湯器。 飲みたいときにすぐに使えるため、リフレッシュタイムや仕事の合間の「ひとやすみ」に最適。お茶やインスタントコーヒーはもちろん、カップラーメンやスープまで幅広く対応する。
使い方は簡単で、専用キャップを取り付けたペットボトルを逆さにして本体に押し込むだけ。2種類のキャップが付属しており、市販のボトルに柔軟に対応する。スイッチダイヤルで温度帯を選び、1回押すと給湯開始、もう1回押すと停止する直感的な操作性を備えている。
温度は50・70・80・90・95度の5段階で調整可能。白湯から緑茶、コーヒー、インスタント食品まで、用途に応じた最適な温度で楽しめる。チャイルドロック機能も搭載し、安全性にも配慮。
スリムな本体は省スペースで設置しやすく、キッチンやデスク周りにも自然に馴染むアイテムだ。
