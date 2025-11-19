選手の“COOL”な一面に注目

22日の日本ハム、楽天を皮切りに、各球団のファン感謝イベントが開催される。今年もパーソル パ・リーグTVでは、その模様をライブ・VODで配信（日本ハムはVODのみ）。オフシーズンを彩るイベントの見どころを紹介する。

日本ハムは22日にエスコンフィールドで「F FES 2025 Supported By Fanatics」を開催。今年のグラウンドイベントのテーマは「Baseball is COOL, Players are COOL」。バルーンを打ち抜き、バットコントロールNo.1を決める「ターゲットスナイパー」や、数々の指令をこなし、任務遂行を目指す「ミッションランナー」など、野球を中心とした5つの「BATTLE」が繰り広げられる。

また「AFTER GAME FIELD 特別編」として、昨年も大人気だった「清宮FRIENDS-2025-」と、エスコンときめき大使に就任した「超ときめき宣伝部」のパフォーマンスもある。

宗山塁ら今年のルーキーはどんなパフォーマンスを披露する？

楽天は22日、楽天モバイルパークで「楽天イーグルス ファン感謝祭2025 Supported by 洋服の青山」を開催。今年は「EAGLES MEETS YOU！」と題し、スタジアム内外で選手とふれあえる企画・イベントを多数行う。

スタジアム内イベントの午前の部では、フィールド内で選手とキャッチボールやクイズ大会などを実施。午後の部では、ホームラン競争や「みんなのスーツコンテスト Supported by 洋服の青山」、毎年恒例のルーキーパフォーマンスなどがあり、シーズン中には見られない選手たちの表情を楽しめる。

また、スタジアム外では「Rakuten.FM」でファン感謝祭の様子を生放送でお届け。メッセージテーマは「○○選手の○○な瞬間が大好き?」。出演した選手がメッセージを読んでくれるかもしれない。

テーマは「圧倒的至近距離でつながろう」

西武は23日にベルーナドームで「LIONS THANKS FESTA 2025」を開催。今年は「圧倒的至近距離でつながろう」をテーマに、選手とのふれあいイベントが盛りだくさん。昨年同様、獅子ビル前広場にて選手やコーチによるハイタッチとオリジナルカイロの配布を実施するほか、ファンクラブ会員を対象に、写真撮影会や足湯グリーティングなどを行う予定。

ステージイベントでは、昨年大盛り上がりだった甲斐野央投手プレゼンツステージや、ルーキーによるパフォーマンスステージにも注目。そして今年は、全選手が参加しての野球対決が約20年ぶりに実施される。

ファン参加型の対決イベントを実施

ロッテは23日、ZOZOマリンスタジアムで「MARINES FAN FEST 2025」を開催。メインコンテンツは今年も「マリーンズ白黒対決」。藤原恭大外野手率いる「TEAM WHITE」と山本大斗外野手率いる「TEAM BLACK」に分かれてさまざまな対決イベントを行う。一昨年の「なりきりマスコット対決」、昨年の「なりきりダンス対決」に続き、今年は「なりきりパフォーマンス対決」。どんなパフォーマンスが見られるのだろうか。

イベントの後半では、毎年大好評の両チームによる「白黒野球対決」を実施。特別ルールのもと、普段とは異なるポジションで臨む選手の姿に注目だ。

選手が逆再生ドラマに挑戦！？

オリックスは24日に京セラドームで「Bs Fan-Festa2025 supported by 17LIVE」を開催。今年は、選手が話題の人物に大変身する「オリコレ2025 in京セラドーム大阪」をはじめ、選手が逆再生ドラマに挑戦した「バファローズ青春ショートドラマ」など、笑いと熱気に包まれたステージを届ける。

また、「選手サイン会」「選手写真撮影会」など、選手とふれあえるイベントも。中学生以下の“オリっこ”限定の野球体験も行われる。

「打って、歌って、踊って！」音楽とスポーツの融合

ソフトバンクは24日にみずほPayPayドームで、ファンフェスティバル2025「打って、歌って、踊って！バリタカ球宴 Presented by Fanatics」を開催する。

「音楽とスポーツの宴！」をテーマに、選手とファンが一体となって盛り上がれる企画が多数。今年は選手たちが「めんたいRockers」と「とんこつSparks」の両チームに分かれ、対決形式で各企画に臨む。

前半はDJタイム「バリタカ ヒットスタジオ」や選手歌唱企画「バリタカ ミュージックフェス」と、音楽をメインとしたステージイベントを開催。後半は3年ぶりとなるホームランダービーや紅白戦を実施予定です。紅白戦で着用する限定ユニホームは、全体に食べ物のイラストが描かれたかわいらしいデザインとなる。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）