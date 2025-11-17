170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音、ミニスカ黒タイツコーデをファン絶賛「素敵な笑顔だ」「デートのカッコじゃん」
「ABEMA Prime」に気象予報士として出演している穂川果音が、17日までにインスタグラムを更新。花畑で撮影したかわいいショットに称賛の声が集まっている。
【写真】黒タイツの美脚が素敵な穂川果音（ほか3枚）
穂川は「浜離宮にお出かけしたら、コスモスがまだ咲いていたよ 見頃は10月中くらいなので見逃した方、急いで行けばまだ見れるかも〜（11月16日時点）秋のお花って、落ち着いたら色のものが多いから、明るい色のお花見れるとなんか嬉しいよね」とつづり、東京都・中央区にある「浜離宮恩賜庭園」で撮影したオフショットを公開。写真にはグレーのトップスにミニスカートを合わせた装いの彼女が収められており、コスモスにも負けない美しさを見せている。
コメント欄ではファンから「スラリと伸びた脚 カッコイイー」「素敵な笑顔だ」「デートのカッコじゃん」「ミニスカ黒タイツコーデありがとうございます ほかのんはスタイルがいいので凄く似合ってます」と反響が集まっていた。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理の提供を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」インスタグラム（＠hokawakanonn）
