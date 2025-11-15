「16歳の弟が赤信号を無視した」は加害者の嘘だった！「閉鎖的な街」で起きた弟の死の真相を漫画に【作者に聞く】

「16歳の弟が赤信号を無視した」は加害者の嘘だった！「閉鎖的な街」で起きた弟の死の真相を漫画に【作者に聞く】