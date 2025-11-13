食器をたくさんもっていて、棚にギュウギュウにつまっていても、取り出しにくくて使うお皿はいつも同じ…。その悩みを解消した「食器棚収納」のアイデアを紹介します。片付けが苦手だと話す、ライフオーガナイザー1級のkinopokoさん（4人家族・40代）に教えてもらいました。

「来客用食器」を手放して苦労が減った

わが家は2LDK・52平米の都内マンションに4人で暮らしています。キッチンは2.8畳とコンパクト。収納スペースも広くないので、気づけば食器の重ねすぎ・つめ込みすぎで使いにくくなっていました。

【写真】4人家族のカトラリー

盛りつけのたびに「あの皿どこだったかな？」と引っぱり出し、片付けるときはパズルのように戻す。8歳と5歳の子どもも自力で取り出せず、結局親の手間が増える…そんな小さなストレスが積み重なっていました。

そこで、場所をとっていた「来客用の食器」を思いきって手放すことに。家族4人分だけに絞ったところ、思った以上に収納スペースにゆとりができて、出し入れがスムーズになりました！ 子どもからも「ママ〜お皿出して」と言われることも減ったのです。

●日常の心地よさを優先して、キッチンもすっきり

2.8畳の小さなキッチンでは、年に数回の特別な日より、毎日の快適さを優先するほうが断然ラクだと実感。来客時は紙皿や紙コップで気軽に対応するなど、“使う人を中心にした収納”になったおかげで、家族全員が動きやすくなりました。

カトラリーは汎用性のあるものに統一

フォークやスプーンの形も色もバラバラだったわが家。デザート用・ティー用など、細かく使い分けていたこともあり、引き出しはいつも散らかっていました。見た目も使い勝手も悪く、毎回どれを使うか迷うのがプチストレスでした。

そこで“〇〇用カトラリー”はいくつか手放すことに。さらに、IKEAなどで買ったシンプルなデザインのものに統一しました。すると、出し入れが驚くほどスムーズになり、引き出しへサッと戻すだけですっきり。視覚的なストレスもグンと減りました。

この工夫は、単にスペースをあけるだけでなく、迷いをなくすことにもつながります。毎日使うものだからこそ、お気に入りのシリーズでそろえることで、なにげない食事の時間まで心地よく過ごせるようになりました。

わが家の食器棚の収納ルール

「食器は目線より高い場所に置かない」ことがわが家のルール。上段を使わないぶん収納スペースは限られますが、“出し入れしやすい”ことを最優先に整えています。

・カトラリーはケースごとテーブルへ出動

食卓へそのまま運んで使いたかったので、ケースごと出し入れしやすく、どんな棚にも合わせやすいサイズ展開のものを使っています。

・食器は重ねすぎない

食器は種類ごとにまとめて重ね、サイズ違いの食器は最小限に。取り出しやすさを最優先にしています。

・子どもゾーンは動線を考慮

よく使う子ども用の食器・ストロー・コップは、子どもでも手が届く下段に収納。棚はキッチンの入口側に配置しているので、調理中に入ってきても動線が被ることはありません。

・食洗機対面に食器のスタメンスペースを置く

食洗機の向かいが毎日使う食器の定位置。いちばん取り出しやすい場所で、洗い終えた食器をスライドするだけで完了です。この“スタメン棚”に日常的に使う食器がすべて収まるようになり、快適になりました。

狭いキッチンこそ“届く範囲”で回すのが心地よい

このように食器の枚数やデザインを絞り、動線に合わせて配置するだけで、2.8畳の狭さでもストレスなく回っています。むしろ“家族分だけ”と決めたことで、管理の手間が減ってキッチン全体にゆとりが生まれたのを実感しています。