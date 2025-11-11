ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎMVP¤Ï¡È³ÎÄê¡É¡¡NY¥á¥Ç¥£¥¢¤¹¤é¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¡ä¥½¥È¡×¤Î¸½¼Â¡Ä¡ÖÃ¯¤â¼õ¾Þ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¼õ¾Þ¤Ê¤éÎòÂåÃ±ÆÈ2°Ì
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤¬3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£¼«¿È3Ç¯Ï¢Â³¡¢ÄÌ»»4ÅÙÌÜ¤ÎÂ×´§¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÂçÃ«°ìÂò¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥á¥Ã¥ÄÀìÌç¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖWhy Am I a Mets Fan?¡×¤Ï7Æü¡ÊÆ±8Æü¡Ë¡¢¶¦Æ±»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥³¡¼¥¹¥¡¼¤µ¤ó¤È¥µ¥Þ¥ó¥µ¡¦¥¯¥í¥Ã¥½¥ó¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÆ¤ÏÀ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÂçÃ«°Ê³°¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë¤Ï56ËÜÎÝÂÇ¡õ132ÂÇÅÀ¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢2024Ç¯¤Ë¥á¥Ã¥Ä¤È15Ç¯Áí³Û7²¯6500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1179²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¡¢º£µ¨38ÅðÎÝ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢43ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¦¥£¥ó¥¹¥³¡¼¥¹¥¡¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌÞÏÀ¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¶¥Áè¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ê¼õ¾Þ¤¹¤ì¤Ð¡Ë3Ç¯Ï¢Â³¡¢Ä¾¶á5Ç¯¤Ç4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÂçÃ«°Ê³°¤Ç¡Ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¼õ¾Þ¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤â¤¦¸½¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤â¤¦¤ª¼ê¾å¤²¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¥¯¥í¥Ã¥½¥ó¤µ¤ó¤â¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¡¢¡Öº£¸å¡ÊÂçÃ«°Ê³°¡ËÃ¯¤â¼õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïº£µ¨¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë55ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£OPS1.014¤Ï¥ê¡¼¥°1°Ì¡õ3Ç¯Ï¢Â³¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¡¢146ÆÀÅÀ¤äISO.340¤Ê¤É¤Ç¡È7´§¡É¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢6·î¤«¤é¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤âÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢·×14»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢47¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.87¡¢62Ã¥»°¿¶¤ÈÆóÅáÎ®¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤·¤¿¡£¾¡Íø¹×¸¥WAR¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥Õ¥¹ÈÇ¡Ë¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ7.5¡¢Åê¼ê¤Ç1.9¤òµÏ¿¤·¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥£¥ó¥¹¥³¡¼¥¹¥¡¼¤µ¤ó¤ÏÂçÃ«¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¡Ê¸±¤·¤¤¡ËÆ»¤Î¤ê¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤·¤«¤âµîÇ¯¤ÏÂÇ¼Ô1ËÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¡È°ìÅáÎ®¡É¤Ç¤â¤â¤Ï¤äÅ¨¤Ê¤·¤À¤È¤·¤¿¡£¥¯¥í¥Ã¥½¥ó¤µ¤ó¤â¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ç¤¹¡£ÌÞÏÀÈà¤Ï¡ÊMVP¤Ë¡ËÃÍ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆóÅáÎ®¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡ÊÂçÃ«¤È¡ËÁè¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢»ö¼Â¾å¡¢MVPÏÀÁè¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ê¸·¤·¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Î2¿Í¡£ËÜÍè¤Ï¥½¥È¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¿ä¤·¤Æ¤â¤¤¤¤µ¤¤Ï¤¹¤ë¤¬¡¢¥¯¥í¥Ã¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¡ÖµÄÏÀ¤äµÄÂê¤Ëµó¤²¤ë¤³¤È¤ÏÆÃ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á2¿Í¤È¤â¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë