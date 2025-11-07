ラブライブ！シリーズ15周年記念企画！トリビュートアルバムに新たに「V.W.P」「らき☆すた」の参加が決定！垣根を越えた全11組がラインナップ！
ラブライブ！シリーズ15周年を記念した、豪華アーティスト＆作品キャラクターがラブライブ！シリーズの楽曲を歌唱する「ラブライブ！シリーズ トリビュートアルバム」が2026年1月14日に発売予定。
今回情報解禁第4弾として、花譜、理芽、春猿火、ヰ世界情緒、幸祜ら5人の電脳の魔女達が結集した、バーチャルアーティストグループ「V.W.P」、美水かがみ氏原作によるメディアミックス作品「らき☆すた」から泉こなた (CV.平野 綾), 柊つかさ (CV.福原香織), 柊かがみ (CV.加藤英美里), 高良みゆき (CV.遠藤 綾)の4人の参加が決定した。
「V.W.P」は虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 三船栞子のソロ楽曲「酸欠」を、「らき☆すた」の4人はLiella!の「キラーキューン☆」を歌唱する。
今回の解禁で、すでにアナウンスされていた「アイカツ！」、「THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS」、「Ado」、「ウマ娘 プリティーダービー」、「キミとアイドルプリキュア♪」、「しぐれうい」、「初音ミク」、「樋口楓」、「BanG Dream!」を含め、全11組の参加IP作品/アーティストが出揃った。
様々な垣根を越えた、奇跡のトリビュートアルバムをお楽しみに。●リリース情報
ラブライブ！シリーズ トリビュートアルバム
「タイトル未定」
アーティスト：V.A.
発売日：2026年1月14日
品番：LACA-25260
価格：￥4,400（税込）
レーベル：Lantis
参加アーティスト＆作品キャラクター/歌唱楽曲
※順不同。収録曲順は後日公開予定。
・アイカツ！
「Dream Believers」（オリジナル：『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ）
歌：わか・るか
・THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS
「KiRa-KiRa Sensation!」（オリジナル：『ラブライブ！』μ’s）
歌：天海春香 (CV.中村繪里子)、如月千早 (CV.今井麻美)、星井美希 (CV.長谷川明子)、萩原雪歩 (CV.浅倉杏美)、菊地 真 (CV.平田宏美)
・Ado
「soldier game」（オリジナル：『ラブライブ！』西木野真姫, 園田海未, 絢瀬絵里）
・ウマ娘 プリティーダービー
「僕らは今のなかで」（オリジナル：『ラブライブ！』μ’s）
歌：トウカイテイオー (CV. Machico), オグリキャップ (CV. 高柳知葉), ゴールドシップ (CV. 上田 瞳), スティルインラブ (CV. 宮下早紀), アーモンドアイ (CV. 石原夏織)
・キミとアイドルプリキュア♪
「決めたよHand in Hand」（オリジナル：『ラブライブ！サンシャイン!!』高海千歌、桜内梨子、渡辺 曜）
歌：キュアアイドル(CV：松岡美里)＆キュアウインク(CV：郄橋ミナミ)＆キュアキュンキュン(CV：高森奈津美)
・しぐれうい
「フォーチュンムービー」
（オリジナル：『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』スリーズブーケ）
・初音ミク
「Fly with You!!」（オリジナル：『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会）
・樋口楓
「Landing action Yeah!!」（オリジナル：『ラブライブ！サンシャイン!!』Aqours）
・V.W.P
「酸欠」（オリジナル：『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』三船栞子）
・BanG Dream!
「START!! True dreams」（オリジナル：『ラブライブ！スーパースター!!』Liella!）
歌：Poppin’Party
・らき☆すた
「キラーキューン☆」（オリジナル：『ラブライブ！スーパースター!!』Liella!）
歌：泉こなた (CV.平野 綾) , 柊つかさ (CV.福原香織), 柊かがみ (CV.加藤英美里), 高良みゆき (CV.遠藤 綾)
商品予約サイト
https://lnk.to/LACA-25260
©2013 プロジェクトラブライブ！
©2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!
©2022 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
©2024 プロジェクトラブライブ！スーパースター!!
©プロジェクトラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
関連リンク
ラブライブ︕シリーズ15周年サイト
https://www.lovelive-anime.jp/special/15th/
ラブライブ！シリーズ 公式サイト
https://www.lovelive-anime.jp