ラブライブ！シリーズ15周年記念企画！トリビュートアルバムに新たに「V.W.P」「らき☆すた」の参加が決定！垣根を越えた全11組がラインナップ！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ラブライブ！シリーズ15周年を記念した、豪華アーティスト＆作品キャラクターがラブライブ！シリーズの楽曲を歌唱する「ラブライブ！シリーズ トリビュートアルバム」が2026年1月14日に発売予定。

今回情報解禁第4弾として、花譜、理芽、春猿火、ヰ世界情緒、幸祜ら5人の電脳の魔女達が結集した、バーチャルアーティストグループ「V.W.P」、美水かがみ氏原作によるメディアミックス作品「らき☆すた」から泉こなた (CV.平野 綾), 柊つかさ (CV.福原香織), 柊かがみ (CV.加藤英美里), 高良みゆき (CV.遠藤 綾)の4人の参加が決定した。

「V.W.P」は虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 三船栞子のソロ楽曲「酸欠」を、「らき☆すた」の4人はLiella!の「キラーキューン☆」を歌唱する。

今回の解禁で、すでにアナウンスされていた「アイカツ！」、「THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS」、「Ado」、「ウマ娘 プリティーダービー」、「キミとアイドルプリキュア♪」、「しぐれうい」、「初音ミク」、「樋口楓」、「BanG Dream!」を含め、全11組の参加IP作品/アーティストが出揃った。

様々な垣根を越えた、奇跡のトリビュートアルバムをお楽しみに。

●リリース情報ラブライブ！シリーズ トリビュートアルバム「タイトル未定」アーティスト：V.A.発売日：2026年1月14日品番：LACA-25260価格：￥4,400（税込）レーベル：Lantis

参加アーティスト＆作品キャラクター/歌唱楽曲

※順不同。収録曲順は後日公開予定。

・アイカツ！

「Dream Believers」（オリジナル：『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ）

歌：わか・るか

・THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS

「KiRa-KiRa Sensation!」（オリジナル：『ラブライブ！』μ’s）

歌：天海春香 (CV.中村繪里子)、如月千早 (CV.今井麻美)、星井美希 (CV.長谷川明子)、萩原雪歩 (CV.浅倉杏美)、菊地 真 (CV.平田宏美)

・Ado

「soldier game」（オリジナル：『ラブライブ！』西木野真姫, 園田海未, 絢瀬絵里）

・ウマ娘 プリティーダービー

「僕らは今のなかで」（オリジナル：『ラブライブ！』μ’s）

歌：トウカイテイオー (CV. Machico), オグリキャップ (CV. 高柳知葉), ゴールドシップ (CV. 上田 瞳), スティルインラブ (CV. 宮下早紀), アーモンドアイ (CV. 石原夏織)

・キミとアイドルプリキュア♪

「決めたよHand in Hand」（オリジナル：『ラブライブ！サンシャイン!!』高海千歌、桜内梨子、渡辺 曜）

歌：キュアアイドル(CV：松岡美里)＆キュアウインク(CV：郄橋ミナミ)＆キュアキュンキュン(CV：高森奈津美)

・しぐれうい

「フォーチュンムービー」

（オリジナル：『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』スリーズブーケ）

・初音ミク

「Fly with You!!」（オリジナル：『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会）

・樋口楓

「Landing action Yeah!!」（オリジナル：『ラブライブ！サンシャイン!!』Aqours）

・V.W.P

「酸欠」（オリジナル：『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』三船栞子）

・BanG Dream!

「START!! True dreams」（オリジナル：『ラブライブ！スーパースター!!』Liella!）

歌：Poppin’Party

・らき☆すた

「キラーキューン☆」（オリジナル：『ラブライブ！スーパースター!!』Liella!）

歌：泉こなた (CV.平野 綾) , 柊つかさ (CV.福原香織), 柊かがみ (CV.加藤英美里), 高良みゆき (CV.遠藤 綾)

商品予約サイト

https://lnk.to/LACA-25260

©2013 プロジェクトラブライブ！

©2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!

©2022 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

©2024 プロジェクトラブライブ！スーパースター!!

©プロジェクトラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

関連リンク

ラブライブ︕シリーズ15周年サイト

https://www.lovelive-anime.jp/special/15th/

ラブライブ！シリーズ 公式サイト

https://www.lovelive-anime.jp