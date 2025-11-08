お笑いコンビ、千鳥の大悟（45）が、7日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時）に出演。住んでいたタワーマンションでの大惨事を振り返った。

大悟は「わし、1回タワーマンションの39階に住んでたことあって」と切り出すと、「でも停電かな。とんでもなかったよ」と停電に遭遇した時のエピソードを語り始めた。

帰宅すると自宅マンションが停電し、エレベーターが使用不可能になっていたという。1階には自身と同じく足止めを食らった住人が何人かおり「帰ったのが結構夜中。朝まで待てんし、ホテル取るかどうしよう…ってなった時に、非常階段は一応通れますと」。すると「わしが『行きます』って言ったのよ。昔の感覚、部活してた頃の感覚で別に行けるやろって」と軽い気持ちで非常階段を使うことを決めたと語った。

また「わしが行くってなったら、『じゃあ私たちも一緒に帰ります』って着いてきた」と他の住人と一緒に階段を上ることに。自身のすぐ後を若い女性が着いてきたが「10何階ぐらいでどうにもならん。でもこの女の子には負けるわけにはいかないって」と発奮。しかし体力の限界を迎え「18（階）ぐらいまで行ったら取り返しがつかない。下がるも地獄。無理無理ってなって。さすがに20階ぐらいで『ごめん！』って言って。女の子と若い子らに。『ごめん。無理やから先行って』って言って」と苦笑した。

大悟は「何とか帰ったよ。休憩しながら」と結末を語ったが、「無理無理。普通のおっさんが階段で39階で上がろうと思ったら」とこりごりの様子だった。