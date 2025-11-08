シンプルで頼れる1着、デイリーに使える【アマゾンエッセンシャルズ】の長袖アウターがAmazonで販売中！
寒さ知らずの万能アウター、秋冬の装いに差がつく【アマゾンエッセンシャルズ】のフリースジャケットがAmazonで販売中！
ジャケット代わりにも活躍する、フリース素材を使用したシャツ。胸元の大きなフラップポケットとボタンがコーディネートのアクセントに。フロントに複数のウェルトポケットも備えており、利便性をアップした設計。近場の外出などにさらっと羽織るだけで、こなれたスタイリングが完成する。
柔らかなフリース素材を採用した厚手仕様で、肌寒い日も快適に過ごせる一着。シャツ感覚で羽織れるカジュアルなアウターとして活躍する。
ゆったりとしたサイジングとロング丈が特徴で、リラックス感がありながらもラフすぎず、上品さを損なわない絶妙なデザインに仕上がっている。
胸元の大きめポケットやウェルトポケットが便利で、軽く羽織って外出できる気軽さが魅力。普段使いにちょうど良い実用性を備えている。
ポリエステル100%の軽量素材を使用し、自宅で洗濯機洗いが可能。お手入れも簡単で、毎日のコーディネートに取り入れやすい。
