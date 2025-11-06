6日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数273、値下がり銘柄数254と、売り買いが拮抗した。



個別ではｎｏｔｅ<5243>が一時ストップ高と値を飛ばした。ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ<135A>、Ａｉロボティクス<247A>、技術承継機構<319A>、ユニフォームネクスト<3566>、免疫生物研究所<4570>など6銘柄は年初来高値を更新。ＡｅｒｏＥｄｇｅ<7409>、旅工房<6548>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、ジェネレーションパス<3195>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>は値上がり率上位に買われた。



一方、イノベーション<3970>、ヌーラボ<5033>、アドベンチャー<6030>、Ｂｉｒｄｍａｎ<7063>、ＧＥＮＤＡ<9166>が年初来安値を更新。クラシコ<442A>、ＮＥ<441A>、ＪＩＧ－ＳＡＷ<3914>、ククレブ・アドバイザーズ<276A>、Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833>は値下がり率上位に売られた。



