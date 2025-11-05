¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×ºÇ¸å¤Î²Æ¡¡¹Ã»Ò±àV¤ÇÃíÌÜ¤ÏÁêËÀ¤Ë¡Ä²ÙÂæ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿´¿´î
Ã£Àî¸÷ÃË»á¤Ï¹Åç¾¦3Ç¯²Æ¤ËÀµÊá¼ê¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿
¡¡·ãÆ®Â³¤¤À¤Ã¤¿¡£1973Ç¯¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï¹Åç¸©Î©¹Åç¾¦¤¬À©¤·¡¢½Õ¤ÎÁªÈ´½àÍ¥¾¡¤ÎÌµÇ°¤òÀ²¤é¤·¤¿¡£¸µ¹Åç¤ÎÃ£Àî¸÷ÃË»á¤Ï¤½¤Î»þ¤ÎÀµÊá¼ê¡£¼ÂÎÏ¡Ü¥¢¥¤¥É¥ëÅª¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿º¸ÏÓ¡¦ÄÑÀµ¼ùÅê¼ê¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÇÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤¿¤¬¡¢Æ»¤Î¤ê¤Ï·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹ÅçÂç²ñ¤Ç¤Ï3²óÀï¡¦¾±¸¶¼ÂÀï¤Ç¤Î±äÄ¹15²ó¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ê¤ÉÎä¤ä´À»î¹ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤â·è¾¡¤ÎÀÅ²¬Àï¤Ï¥µ¥è¥Ê¥é¥¹¥¯¥¤¥º¤Ç¤Î±É´§¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÇ¯¤Î¹Åç¾¦¤Ï½Õ¤ÎÁªÈ´¤Ç²øÊª±¦ÏÓ¡¦¹¾ÀîÂîÅê¼ê¤òÍÊ¤¹¤ëºî¿·³Ø±¡¤ò½à·è¾¡¤Ç·âÇË¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ï²£ÉÍ¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃíÌÜÅÙ¤ÏÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡ÖÁªÈ´¤Î¸å¤ÏËè½µÅÚ¡¢ÆüÍË¤Ï¾·ÂÔ»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹¾¦¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ª¤´¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁªÈ´½àÍ¥¾¡¤Î²ù¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤ÆÎý½¬¤ò½Å¤Í¡¢²Æ¤Î¹ÅçÂç²ñ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£1²óÀï¤Ï³¤ÅÄ¤Ë7-0¡¢2²óÀï¤Ï¾¾±Ê¤Ë13-0¤ÈÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢3²óÀï¤Î¾±¸¶¼ÂÀï¤¬»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2-0¤Î3²ó¤Ë3ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤ÆµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¡£6²ó¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ï±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¡£15²ó¤Ë²¿¤È¤«¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£¡ÖºÝ¤É¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£Ìîµå¤ÎÉÝ¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀµÌÌ¤Ë¹Ô¤¡¢¸þ¤³¤¦¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡×¡£¤½¤Î»î¹ç¤¬¹¾¦¥Ê¥¤¥ó¤Ëµ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤µ¤»¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î¤¢¤È¡ÊÌîµåÉôÄ¹¤Î¡ËÈ«»³¡Ê·½»Ê¡ËÀèÀ¸¤¬¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£»ä¤¿¤Á¤¬¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ï¾±¸¶¼Â¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Ã¤Æ¤Í¡×¡£
¡¡¹ÅçÂç²ñ¤Ï¾±¸¶¼ÂÀï°Ê¹ß¤â¶ì¤·¤¤Àï¤¤Â³¤¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê½à·è¾¡¤Î¡ËÈøÆ»¾¦Àï¤â½é²ó¤Ë4ÅÀ¼è¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢¥³¥Ä¥³¥ÄÅÀ¤ò¼è¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ±äÄ¹10²ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£¡Ê¹Åç¡Ë»ÔÌ±µå¾ì¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¹Åç-µð¿ÍÀï¤¬¸å¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î²ó¤Þ¤Ç¤Ç¡Ê·èÃå¤¬¤Ä¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ËºÆ»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£¡Ê¹Åç¾¦OB¤ÎÂçÀèÇÚ¡ËÄá²¬°ì¿Í¤µ¤ó¡Ê¸µÆî³¤´ÆÆÄ¡Ë¤¬µð¿ÍÀï¤Î²òÀâ¤ËÍè¤Æ¤ª¤é¤ì¤Æ¡Ø·¯¡¢¤¦¤Þ¤¤¤Ê¤¡¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¥×¥íÌîµå¤ËÆþ¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ïº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À·è¾¡¤Î¿òÆÁÀï¤â4-2¡£¡Ö¡Ê¿òÆÁº¸ÏÓ¤Î¡ËÆ£¸¶¡Ê¿ÎÅê¼ê¡¢¸µºå¿À¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Ë5²ó¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£6²ó¤ËÊø¤ì¤¿¤±¤É¡¢¸å¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤é¤ªÊ¢¤ÎÄ´»Ò¤¬¤è¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÎÏ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤È¥¨¥é¡¼¤Ê¤É¤Ç4ÅÀ¼è¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¹Åç¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤·¤¿¤è¡×¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë»æ°ì½Å¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¥¨¡¼¥¹¡¦ÄÑÀµ¼ù¤Î¿Íµ¤¤ÏÂçÊ¨Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿¡¼¤Î¿ô¤â¤¹¤´¤¯¤Æ¤Í¡×
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¹¾Àî¤Îºî¿·³Ø±¡¤¬2²óÀï¤ÇÄ¸»Ò¾¦¤ËÇÔÀï¡£½ÕÍ¥¾¡¤Î²£ÉÍ¤Ï¿ÀÆàÀîÂç²ñ¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¹Åç¾¦¤ÏÁ°É¾È½ÄÌ¤ê¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Ã£Àî»á¤â½à¡¹·è¾¡¤Î¹âÃÎ¾¦Àï¤Ç¼¯¼èµÁÎ´Åê¼ê¡Ê¸µµð¿Í¡¢À¾Éð¡Ë¤«¤éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É³èÌö¡£Åö½é¤Ï»Ø´ø´±¤ËÁêÀ¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥¨¡¼¥¹¡¦ÄÑ¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤âÆü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶¯ÎÏ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÄÑ¤«¤éÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÎÄÑ¤ò¸ÉÆÈ¤Ë¤µ¤»¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñÃæ¤Ë¤Ï3Ç¯À¸¤È2Ç¯À¸¤Î´Ö¤¬¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥à¡¼¥É¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤â²¿¤È¤«¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£¤½¤·¤ÆÀÅ²¬¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ï·àÅª¤ÊËëÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ë¡£2-2¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÎ¢1»àËþÎÝ¤Ç¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÂçÍøÍµÆó³°Ìî¼ê¤¬¥¹¥ê¡¼¥Ð¥ó¥È¥¹¥¯¥¤¥º¤ò·è¤á¤Æ¡¢Á´¹ñÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¤·¤«¤âºÇ½é¤«¤éÇ÷ÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¡Ö2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¸å¤Ë¹Ô¤¯¤¾¡×¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾ï¤Ë¥Ð¥ó¥È¤Ï1µå¾¡Éé¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿À®²Ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î»î¹ç¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï»ä¤¬¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÃ£Àî»á¤Ï¾Ð¤¦¡£¡Ö¤¢¤Î²ó¡¢Æï¸¶¤¬½ÐÎÝ¤·¤ÆÌµ»à°ìÎÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¡Ê¼¡¡¹ÂÇ¼Ô¤Î¡Ë¤ªÁ°¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡£¡Ê¼¡ÂÇ¼Ô¤Î¡ËÄ®ÅÄ¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥È¤ÇÁ÷¤é¤»¤ë¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢Ä®ÅÄ¤¬¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¡£¤Ç¡¢»ä¤¬Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£Ã£Àî»á¤¬¤¤Ã¤Á¤êÁ÷¤ê¡¢¼¡¤ÎÂÇ¼Ô¤ÎÀîËÜÆâÌî¼ê¤¬·É±ó¤µ¤ì¡¢1»àËþÎÝ¡£¤½¤·¤ÆÂçÍø³°Ìî¼ê¤Î·àÅª¥µ¥è¥Ê¥é¥¹¥¯¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡Á´¹ñÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹Åç¾¦¥Ê¥¤¥ó¤Ï¹Åç¤ÇÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö±Ø¤ò½Ð¤¿½Ö´Ö¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£¹Åç¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Í¡£¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ï´ÆÆÄ¤ÈÉôÄ¹¤ÈÄÑ¤È¡Ê¼ç¾¤Î¡Ë¶â¸÷¤é¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¡£»ä¤â¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃ£Àî»á¤Ï²û¤«¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤â½÷³ØÀ¸¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤ß¤ó¤ÊÄÑ¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ì¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£ÄÑ¤Î¿Íµ¤¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¡£
¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¹Åç¾¦»þÂå¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏºÇ¹â¤Î·Á¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÖÄÑ¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿¡¼¤Î¿ô¤â¤¹¤´¤¯¤Æ¤Í¡£Èà¤ÏÄÑÀµ¼ù¡¢ÄÑÀµ¼ù¤Ã¤ÆÊÖ»ö¤Î¥Ï¥¬¥¤Ë¡¢¤º¡¼¤Ã¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡£¤½¤ó¤ÊÀÄ½Õ»þÂå¤ÎÁêËÀ¤Ç¤¢¤ëÄÑ»á¤Ï2007Ç¯¤ËÉÂµ¤¤Î¤¿¤á¡¢52ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ã£Àî»á¤Ï¡¢¤¢¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É»Ñ¤ò·è¤·¤ÆËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£½Õ¤ÎÁªÈ´½àÍ¥¾¡¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¤Î»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë¡Ä¡Ä¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë