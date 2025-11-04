ワールドシリーズ2連覇を成し遂げた“象徴的存在”

ドジャースの大谷翔平投手とクレイトン・カーショー投手が並んだ2ショットが、SNS上で大きな注目を集めている。MLB公式X（旧ツイッター）が「レジェンドたち」と題して投稿した1枚には、笑顔で並ぶ2人の姿が収められ、まさに球史に残る瞬間といえる写真となっていた。

メジャー通算210勝を誇るカーショーは、サイ・ヤング賞3度を受賞した球界屈指のレジェンド。一方の大谷も、MVPに3度輝くなど二刀流でメジャーを席巻する。ともに殿堂入りが確実視される2人の並びは、ファンの胸を熱くさせた。

ドジャースは2024年、2025年とワールドシリーズ連覇。長年エースとしてチームを支えたカーショーと、昨季から加入した大谷は、その偉業を象徴する存在として称えられている。今回の投稿には、伝説の系譜と世代交代の物語が刻まれていた。

SNSでは「一緒に複数回優勝した将来殿堂入りする選手たち」「MLBのレジェンドたち」「2人の象徴的存在。球界の偉人達のエッセンスを捉えた信じられないほどすばらしい一枚」「ルーブルに飾って」「正式にバトンが渡された」といった声が寄せられた。「カーショーと大谷ツーショットだ。お互いに尊敬し合ってて仲良しなところがまた最高すぎる」「最高の笑顔」といった反応も多く見られた。

記録にも記憶にも残る2人の名投手が、同じ時代に、同じチームで肩を並べた事実こそ、後世に語り継がれる“レジェンドの真髄”といえる。（Full-Count編集部）