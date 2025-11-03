»³ËÜÍ³¿¤Î´¿´î¤ÎÄ¾¸å¡Ä¥¹¥ß¥¹¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡ÖÎÞÁ£Êø²õ¡×¡¡Ãæ·Ñ±ÇÁü¤ÇÈ¯¸«¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×
»³ËÜ¤Ï9²ó¤«¤éÅÐÈÄ¢ª±äÄ¹11²ó¤Þ¤ÇÅê¤²È´¤¤¤¿
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼4 B¥¸¥§¥¤¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡¦¥È¥í¥ó¥È¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤òÀ©¤·¡¢º£À¤µª½é¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤ÆÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ëµ±¤¤¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡£´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿ºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬»×¤ï¤ºÎÞ¤·¤¿¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤ÏÂè2Àï¤Ç¤Ï9²ó1¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¾¡Íø¡¢Âè6Àï¤Ç¤â6²ó96µå¤òÅê¤²¤Æ¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Âè7Àï¤Ç¤Ï¡ÖÃæ0Æü¡×¤ÇÆ±ÅÀ¤Î9²óÅÓÃæ¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£1»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ë¥´¥í¡¢ÃæÈô¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¾ìÌÌ¤òÎ¿¤°¤È¡¢±äÄ¹10²ó¤Ï3¼ÔËÞÂà¤Ë¡£¤½¤·¤Æ±äÄ¹11²ó¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï±äÄ¹11²ó¤âÂ³Åê¡£1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤È¤Ê¤ë¤â¡¢¥«¡¼¥¯¤òÍ·¥´¥íÊ»»¦¤Ë»ÅÎ±¤á¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÁ÷µå¤ò¸«¼é¤Ã¤¿»³ËÜ¤Ï°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤·¤Æ¾®Áö¤ê¤Ç¶î¤±´ó¤Ã¤¿¥¹¥ß¥¹¤¬»³ËÜ¤òÃ´¤®¾å¤²¡¢Êú¤Ã¤³¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÈÅê¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¡È¸ò¤ï¤Ã¤¿¡É½Ö´Ö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â´¶Æ°¡£¡Ö¾¡¤Á±Û¤·¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ã¤¿¥¹¥ß¥¹¤¬»³ËÜÍ³¿¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤«¤é¤ÎÊú¤Ã¤³¤ÇÎÞÁ£Êø²õ¤·¤¿¡×¡ÖÍ³¿¤¬¥¹¥ß¥¹¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¸«¤ÆÎÞ½Ð¤¿¡×¡Ö¥¹¥ß¥¹¤¬»³ËÜÅê¼êÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¾ìÌÌ¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¡×¡Ö¥¹¥ß¥¹¤¬»³ËÜÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤ë¤Îº£²ó¤Î¥é¥¹¥È·è¤á¤¿¹¶¼é¤Î³¨¤ÇÂçÊÑÎÉ¤¤¡×¡ÖÍ³¿¤È¥¹¥ß¥¹¤ÎÊúÍÊ¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¿¤¤¡×¡Ö¥¹¥ß¥¹¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤¿½Ö´ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë