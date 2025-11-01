◆国内女子プロゴルフツアー 樋口久子・三菱電機レディス 第２日（１日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、７位で出たツアー未勝利の後藤未有（大東建託）は２度の３連続を含む８バーディー、１ボギーの６５をマークし、通算１１アンダーの単独トップに浮上した。

「今日はとにかくショットが良くて、チャンスをたくさん作れた」。驚異のフェアウェーキープ率１００％をマークした後藤は、自信に満ちあふれた言葉でバーディー量産の要因を語った。

１番は３メートル、２番は３０センチ、３番は２・５メートルに寄せ、いきなり３連続バーディー発進。勢いは止まらず、８番から再び３連続でバーディーを奪った。最終１８番は残り６６ヤードからで１・５メートルにピタリとつけてバーディー。自己ベストに並ぶ６５をマークし、単独首位に浮上した。

今週初めに寝違えで首痛を発症。「年に３回くらいある。体を回すのが痛かった」と練習は控え、はり治療を受けて試合に臨んだ。「逆に無理に振ろうとしない、いいリズムが出て、急に安定するようになった」と“ケガの功名”となった。

北九州市出身で、幼少期からプロ野球・ソフトバンクホークスの大ファン。実家から徒歩で北九州市民球場に通い、「城島（健司）さんやムネリン（川崎宗則）とか応援してました」と明かした。先月３０日に日本シリーズで阪神を下して日本一に輝いた瞬間はすでに寝ていて見逃したが、翌朝に結果を見て「勝ってる！ めっちゃうれしい」と跳びはねて喜んだ。

ホークスのパ・リーグ優勝と同時期だった９月のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンは初日から首位を走ったが、最終日に逆転を許して５位に終わった。再び訪れた“同時優勝”のチャンス。後藤は「私も続いて優勝したい。一緒に福岡を盛り上げたい」と目を輝かせた。（星野 浩司）

◆後藤 未有（ごとう・みゆう）２０００年９月２９日、福岡・北九州市生まれ。２５歳。宮里藍に憧れ、４歳からゴルフを始める。１８年の日本女子オープンでアマ最上位の８位。福岡・沖学園高卒。１９年はナショナルチームで活動。２１年６月のプロテストに合格。２５年はトップ１０入りが４回。メルセデス・ランク６１位。家族は母、兄、姉。１５７センチ、５８キロ。