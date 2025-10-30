Æü¥Ï¥àÅê¼ê¿Ø¤Ë¡ÖÁê¾è¸ú²Ì¡×¡¡Ã«ÈË¸µ¿®¡õÎ¤ºêÃÒÌé¤¬¸ì¤ë¡Ä°ËÆ£Âç³¤¤ÎÀ¨¤ß
¡Ö·îÍËÆü¤â¥Ñ¥Æ¥ì¹Ô¤¡×
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¡Ö·îÍËÆü¤â¥Ñ¥Æ¥ì¹Ô¤¡×¤Ë27Æü¡¢Ã«ÈË¸µ¿®¤µ¤ó¤ÈÎ¤ºêÃÒÌé¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«ºÅ¤¬¾¯¤Ê¤¤·îÍËÆü¤â¡¢¥×¥íÌîµå¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥¡¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë»þ´Ö¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤ÎÁÛ¤¤¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö·îÍËÆü¤â¥Ñ¥Æ¥ì¹Ô¤¡×¡£º£½µ¤ÏÃ«ÈË¤µ¤ó¤ÈÎ¤ºê¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤è¤ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿Áª¼ê¡ÖTHE MAN¡×¤ò³ÆµåÃÄ¤«¤éÁª½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¤Ï¡¢Ã«ÈË¤µ¤ó¡¢Î¤ºê¤µ¤ó¤È¤â¤Ë°ËÆ£¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï27ÅÐÈÄ¤Ç14¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.52¤È¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿°ËÆ£¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¤ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö´°Åê6¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Áê¾è¸ú²Ì¤Ç¡¢¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¡Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼Á´ÂÎÅª¤Ë¡¢´°Åê¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È³èÌö¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¹¥±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢Ã£¡Ê¹§ÂÀ¡Ë¤È¤«Ê¡Åç¡ÊÏ¡¡Ë¤È¤«¡¢¼ÆÅÄ¡Ê»â»Ò¡Ë¤È¤«¼ã¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¡Ê°ËÆ£¤Ë¡Ë¤è¤ê¼«³Ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È²Ã¤¨¤ë¤È¡¢Ã«ÈË¤µ¤ó¤â¡Ö¡Ê¥Ñ¡¼¥½¥ë CS ¥Ñ¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¤¢¤Þ¤êÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤¬ÎÉ¤¤¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÅê¼ê¿ØÁ´ÂÎ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÏÂôÂ¼¾Þ¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎ¤ºê¤µ¤ó¡£Ã«ÈË¤µ¤ó¤â¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡¢¡ÈTHE MAN OF THE YEAR¡É¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë