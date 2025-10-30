一緒に眠る猫の兄妹の光景が、再生回数7万回を超えて注目を集めています。ベッドからはみ出ているのも気にせず、お兄ちゃん猫のそばでスヤスヤと眠る妹猫の光景には、「いつも引っ付いていたいんだね」「愛の執念ｗ」とコメントが寄せられることに。ふたりの仲良しな姿が、たくさんの人に癒しを届けています。

【動画：ベッドの上で一緒に眠っていた『兄妹猫』…】

衝撃の光景に笑顔になる飼い主さん

Instagramアカウント『茶々丸 (Chachamaru)』に投稿されたのは、一緒に眠る兄妹猫の姿。ベッドの上で丸くなって眠るお兄ちゃん猫のぶんち君にぴったりとくっついて一緒に眠るあられちゃんの姿は、たくさんの人に癒やしを届けることに。この日、ぶんち君とあられちゃんの飼い主さんは、ふたりがくっついて眠っているところを目撃。その光景を見た飼い主さんは、思わず笑いが抑えきれなくなってしまったのだとか。

その理由は…あられちゃんがベッドからあまりにもはみ出していたから！そのはみ出し方は、お腹から下半分が全てベッドに収まっていなかったほどだったそう。そんな体勢になってまでぶんち君と一緒に眠りたいあられちゃんの甘えぶりに、なんだかほっこりとした気持ちになってしまいます。

ベッドからはみ出た足とお尻にキュン♡

飼い主さんが思わず笑ってしまった、あられちゃんの激しすぎる寝相。ベッドに全然入れていなくても気持ち良さそうに眠っているあられちゃんの姿を見たら、なんだかこちらまで笑顔になってしまいます。

そんなあられちゃんの姿をよく見てみると、後ろの右足はしっかりと床について見事に体を支えていたそう。眠っていてもバランスを取るあられちゃんの器用さには、思わず脱帽です。

そしてお尻は隣のベッドにどっしりと乗せるスタイル。寝心地の快適さよりも、ぶんち君と一緒にいたい気持ちを優先させたアクロバティックな寝相に、驚きと微笑ましさを感じずにはいられません。

大好きなぶんち君といつでも一緒にいたいあられちゃん

この日はベッドに体半分しか入れていなかったあられちゃんですが、別の日にはしっかりと一緒にベッドの中で眠る姿も目撃されたそう。ぶんち君のお腹にぴったりと背中をくっつけて眠るあられちゃんのお顔は、すっかり安心しきっていたといいます。

ぶんち君も、そんなあられちゃんに足を乗せて、包み込むような体勢で眠っていたとのこと。その光景からは、ぶんち君もあられちゃんのことが大好きなのだと伝わってきます。

そんなふたりの仲良しなお昼寝の光景に、たくさんの人が癒やしをもらっているのでした。

ベッドからはみ出してもぶんち君と一緒に眠りたいあられちゃんの光景には、「入りきってなくても一緒に寝たいんだね」「入ってる部分とはみ出てる部分がハーフ&ハーフｗ」といったコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『茶々丸 (Chachamaru)』は、あられちゃんとぶんち君、そして長男・茶々丸くんの仲良し3兄弟が、見る人の心を癒やしています。

あられちゃん、ぶんち君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「茶々丸 (Chachamaru)」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。