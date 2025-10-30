人件費の節約や業務の効率化のため、デジタル注文のシステムを導入する飲食店や小売店が増えている。



店側が専用の「タブレット端末」を用意している場合は良いが、客の「スマホ」を使って注文させるモバイルオーダーシステムの場合、スマホ使用時のデータ通信量などは客側の負担となる。



「店員に声がけする手間が省ける」「便利だ」という声も多いが、個人情報の管理への不安も含め、「スマホ会計」についての不満の声がX（旧Twitter）上で大きな話題となった。



中でも特に不満の声が多かったのが、通信アプリ「LINE」で店舗を「お友だち登録」しないと注文ができない、というシステムだ。



「注文にLINE友だち登録させられる、みんなキレながら注文してLINEブロックしてこんな店2度と来るかってなってるやつ、嘘ついて『私外国人です』ってボタン押すとLINE連携飛ばせます。なお、客に嘘吐かせるかLINEをブロックされる馬鹿な注文システムは顧客目線なさすぎるから潰れだ方がいいにー」



そんな投稿をしたのは、スマホや国内外の最新ガジェットを取り扱うブログメディアを運営する、すまほん!!（@sm_hn）さん。



85万回以上表示され、1万以上のいいねがついたすまほん!!さんの「お友だち登録の回避方法」に多くの共感の声が殺到した。



「日本国内に住んでますか？って聞かれてるわけじゃないしギリ嘘じゃない」



「店を出る時にLINEをブロックするので、本当に意味のない仕組みですよね」



「スマホ注文肯定派だけど、会員登録＜LINE登録＜＜＜アプリDLはまじでカスだと思ってる。な〜に物のついでに個人情報とスマホリソース奪ってんだ図々しい」



「お店自体によっぽど魅力がないと登録消して2度と行かんになるやろなぁ」



「（同伴の客同士で）誰が注文するかのにらみ合いが始まる」



「LINE注文、うちも（クラウドサービス企業から）営業が来たけど、なんだかんだと課金もあるし、何よりも強制友だち登録がクソなので、まともな飲食店は使わないから変な店は2度と行かなくていいと思います」



「ほんっっっとこのシステム滅びてほしい。害悪すぎる」



そもそも、店側がLINEのお友だち登録を客に求めるメリットとは何なのだろうか？



詳細はシステムを提供するクラウドサービス企業などによるそうだが、「後からLINEを通じて店の宣伝が出来るからですよ」と、すまほん!!さん。



「電池残量も大事ですが、注文時などにデータ容量を消費します。速度制限がかかっていると注文もままならないため、非無制限プラン契約者は、入店前に自分のデータ容量残量を把握しておくことが大切です。このシステムを導入している店を利用する際は、店にフリーWi-Fiがあるかを確認しておくとスムーズかも、ですね」（すまほん!!さん）



寄せられた多数のコメントの中には、「『LINE登録すればお得になりますよ』なら営業努力の範囲だけど、『LINE登録しないと注文出来ません』はもはや恫喝w」といった強い批判の声も見受けられた。



また、「LINE登録しないと注文できない飲食店、最近は対策されてるのか『外国人です』のボタンがなくなってるもんな」という情報も寄せられた。



どうやら、店側もクラウドサービス企業側も、多くの客がこのシステムを忌避したがっていることは把握しているようだ。



これに対して、「『LINEやってないです』←コレがいちばん強い（事実やってない）」というコメントも寄せられたが、すまほんさんも、「外国人ですと嘘つくかスマホ持ってないと嘘つくかしか選択肢ないのやめて」とポストしていた。



いずれにせよ、注文時の「LINEのお友だちに登録」を許容するか否かについては、客側が事前に選択できることが望ましい。



「店舗前などに『注文形式』を貼り出しておいてほしい」「客のスマホを使わせるならフリーWi-Fiや充電用の電源を用意してほしい」といった切実な声が多くあがった。



