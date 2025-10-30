40・50代は“ネイビー”で垢抜け！【ハニーズ】大人の「きれい見えトップス」

知的で洗練された印象を与え、今季のトレンドカラーとしても注目されている「ネイビー」。一点投入するだけで大人コーデが垢抜けそうなネイビートップスを、今回は【ハニーズ】の一部店舗でも購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】からピックアップ。襟先に存在感のあるビジューをあしらったシャツや、レイヤードコーデが即完成するベストなどを紹介します。

あったかおしゃれを楽しめるきれい見えブラウス

【GLACIER lusso】「パール付ウォームブラウス」\3,980（税込）

ハイネックの襟元に、パール風ビーズをさりげなく装飾。タックを入れたアシンメトリーデザインも上品な華やかさを与え、きれいめコーデを楽しめるブラウス。表地は、シボ感がありサラッとしたジョーゼット素材を使用。裏地は起毛素材を使用し、暖かく透けにくいのが特徴です。フレアスカートを合わせてフェミニンに、ジーンズを合わせてカジュアルにも着こなせそう。

きちんと感も華やかさも備わったビジュー付きシャツ

【GLACIER lusso】「衿ビジュー付シャツ」\3,980（税込）

襟先にキラキラ光るビジューをあしらったシャツは、アクセサリーなしでも顔まわりがパッと華やぎ垢抜けた印象に。ボタンを隠した比翼仕立てがきちんと感も演出するため、お仕事やオケージョンにも着回せそうです。ゆったりとしたサイズ感で、体型カバーしながらおしゃれを楽しめるのもミドル世代に嬉しいポイント。

プラスワンでこなれるニットベスト

【GLACIER lusso】「肩釦ニットベスト」\3,980（税込）

一点投入するだけで、こなれ感のあるレイヤードコーデが完成するニットベスト。ラメ糸がさりげなく煌めき、手持ちのトップスやワンピースに重ねるだけで、グッと今っぽく垢抜けた印象に。肩ボタンを留め外しできるため、着こなしのアレンジも楽しめます。「程よい厚みで暖かみのある素材」（公式オンラインストアより）を使用したハイネックデザインで、寒さ対策もバッチリできそうです。

羽織るだけでサマになるトッパーカーデ

【GLACIER lusso】「トッパーカーディガン」\4,980（税込）

大きめのポケットがアクセントになる、ボタンレスタイプのカーディガン。オーバーサイズシルエットとヒップまで隠れる長めの着丈で、アウター感覚でも使えるカーディガンは、サッと羽織るだけでサマ見えしそう。「もちっとハリ感のあるダブルジャカード素材」（公式オンラインストアより）を使用しているため、カジュアルすぎずきれいめな印象に。大人コーデの即戦力になりそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i