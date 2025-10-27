「バリー・ボンズとクレメンスの両方だ」

米国の長寿トーク番組「The Tonight Show Starring Jimmy Fallon」に出演した元ヤンキースのアレックス・ロドリゲス氏が、ドジャースの大谷翔平投手について言及。「彼はユニコーンだ」と称賛し、スタジオの爆笑を誘った。

26日（日本時間27日）の番組に出演したロドリゲス氏。野球メインではないトーク番組だが、話題は大谷翔平投手に及んだ。「彼はエイリアンだよ。彼はチームの中でも背が高くて、チームの中で一番足が速くて、500フィート（約152.4メートル）の打球をかっ飛ばして、100マイル（約160.9キロ）の球を投げるんだ」と語り、スタジオは笑いに包まれた。

歴代のスター選手との比較にも話は及び、「比較対象はベーブ・ルースだけなんだけど、私もあなたも彼の時代にはいなかったですからね」と冗談を交えて笑いを誘った。

さらに、自身の記憶に残る選手として「僕がこの目で見た中で史上最高の野球選手は、断トツでバリー・ボンズなんだ。そして史上最高の投手は、ロジャー・クレメンス、断トツでね」と語り、「そして、ショウヘイはその両方。彼はユニコーンだ」と断言した。

米放送局「FOXスポーツ」ではワールドシリーズの解説も務めるロドリゲス氏。直接交流もあったようで、「彼のことを数日前に（ワールドシリーズの現場で）見て、彼に触ったんだけど、『あ、彼は実在するんだ』ってなったよ」と振り返り、スタジオの司会者ジミー・ファロン氏や観客からも大きな笑いが起こっていた。（Full-Count編集部）