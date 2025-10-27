松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、10月28日午前10時から「牛豆腐キムチチゲ」を発売します。

【画像】「えっ…絶対おいしいじゃん……！」→これが松屋「牛豆腐キムチチゲ」の“うま辛”ビジュアルです！

モバイルクーポンで50円引き

販売のたびに好評を得ているという同商品は、海鮮だしと牛肉、豆腐、青ネギのうまみが重なり合うスープに、チゲの辛さが染み渡る一品。玉子を絡めれば、辛さを包み込む優しい味わいも楽しめるということです。

なお、今年は「キムチチゲセット」に加えて、「牛カルビ焼肉定食」とのセットもラインアップされています。

同社は「寒さが深まるこれからの季節にぴったりなうま辛メニューをぜひご賞味ください」とコメントしています。

価格は「牛豆腐キムチチゲセット」が780円（以下税込み）、単品の「牛豆腐キムチチゲ」が580円、「牛豆腐キムチチゲ牛カルビ焼肉定食」が1390円。テイクアウトも可能です。全国の店舗（一部店舗を除く）で販売されます。

なお、「牛豆腐キムチチゲ」のモバイルクーポンが2週間限定で登場。11月11日午前10時まで、モバイルクーポンにて注文すると、50円引きで購入できます。