山本の完投勝利後、貴重な舞台裏を捉えた1枚

山本由伸投手の圧倒的な投球に佐々木朗希投手が思わぬ行動を見せた。ドジャースは25日（日本時間26日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に5-1で快勝。山本は9回1失点で完投勝利をマークした。球団カメラマンのジョン・スーフー氏は自身のインスタグラムで、試合後の佐々木との貴重な1枚を公開した。

スーフー氏が公開した写真は、山本に後輩の佐々木が土下座をしている、なんともレアな光景。周りのスタッフも土下座やお辞儀をし、山本は右手をあげていることから、完投勝利の右腕を最敬礼で迎える様子を捉えた1枚と思われる。

この日、山本はブルージェイズ打線に対し、3回に失点を喫したが、4回以降は走者を許さず、9回105球、8奪三振、4安打1失点の見事な投球を披露。ポストシーズンでは2試合連続の完投勝利で、ドジャースにワールドシリーズ1勝目をもたらした。

山本を土下座で迎えた佐々木に、ファンは「どういうこと？」「爆笑すぎる」「何これ？」「王様やんww」「土下座は笑うw」「何やってんねん（笑）」「すごい写真！」「ジワるw」「佐々木朗希もふざける余裕が出てきた感じでいいねえ」「めっちゃウケる」「AI画像だと思ってましたがガチだったんですね」などと反応。まさかの“振る舞い”に驚いている様子だった。（Full-Count編集部）