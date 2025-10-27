実業家のひろゆき氏が26日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、ヤジについてツッコんだ。



【写真】「極右」自維連立“ヴィラン政権”に対決姿勢を鮮明にする社民・共産の“連合軍”

高市早苗氏が首相となり、24日に国会で所信表明演説を行った。この際、一部の議員が大声でヤジを飛ばし、高市氏の声が聞き取りにくくなる場面があり、SNSなどで批判の声が上がっていた。



ひろゆき氏は前参院議員で社民党副党首の大椿裕子氏が、自身の街頭演説の動画を掲載したXについてコメントした投稿を引用。動画で大椿氏はヤジに対して「私の街宣邪魔すんなよ！」などと反論している。この動画について、ひろゆき氏は「大椿議員『高市首相へのヤジは的確なヤジ』『自分へのヤジは邪魔』」とツッコんだ。



大椿氏は高市氏へのヤジについて自身のXで「ヤジが飛ばない所信表明や施政方針演説なんて、これまで体験した事がないけどな。注意する必要などないのに。」「そもそも、なぜヤジるかわかりますか？所信表明演説に看過できない点があるからですよ。それは、誤った方向性を提示していたり、確信に触れなかったり、中途半端だったり、差別的だったりする部分です。それを聞いた時に、間髪入れずに指摘・否定する事が大事。ただ聞くのは認めた事につながる。」と“容認”するスタンスでコメントしていた。



ただ、この2つの投稿の直後には、ヤジに対して否定的なコメントを引用。「自民党席の下卑たヤジ、あなた、聞いた事ある？特に女性議員が話す時の、あの見下したヤジの気持ち悪さは忘れられないわ。」と“ダメなヤジ”についても言及していた。



