27日に来日するトランプ大統領。移動に使う大統領専用の航空機「エアフォースワン」、専用ヘリコプター「マリーンワン」、専用車両「ビースト」とは一体？

■空飛ぶホワイトハウス「エアフォースワン」

トランプ大統領は、「エアフォースワン」と呼ばれる、アメリカ大統領の専用の航空機で来日します。

ボーイング社の大型旅客機「747‐200B」を特別に改造し、1990年に2機が「エアフォースワン」として導入されました。

機内は3階建てで、約370平方メートルの広さがあり、大統領執務室や会議室のほか、100人分の食事を一度に作ることができる調理室、緊急手術に対応できる医療設備までも備えています。

空中での給油が可能で、航続距離は無制限とされ「空飛ぶホワイトハウス」とも呼ばれています。

また、アメリカが攻撃された時に「移動司令部」として機能できるよう、高度な通信機器が装備されています。

現在の大統領専用機は老朽化のため、後継機に切り替える予定ですが、開発が遅れていることから、トランプ氏は不満を募らせています。

■次期エアフォースワンはカタールからの贈り物？

こうした中、トランプ政権が5月、カタール政府から贈り物としておよそ4億ドル相当の豪華航空機・ボーイング747型機を受け取ったことが明らかになりました。

トランプ氏は、カタールから贈られた航空機を改修して大統領専用機として使用する考えを示しています。

外国政府から受け取った機体を使用する安全保障上の問題に加え、高額の改修費用がかかるとして批判の声が上がっています。

大統領が議会の承認を得ずに、外国政府から高額の贈与を受けることを禁止する憲法に抵触する可能性があるとの指摘もありますが、トランプ氏は、個人ではなく国防総省への贈与だとして問題ないと主張しています。

■専用ヘリ「マリーンワン」

大統領専用ヘリコプター「マリーンワン」は、短距離の移動に使用されます。

大統領の外国訪問の際には、機体を折りたためる型のものを輸送機に乗せ、アメリカから訪問先に持ち込みます。

今回も、アメリカから日本に運ばれた「マリーンワン」が使われます。

「マリーンワン」は常に、複数の同型のヘリで編隊を組んで飛行し、どの機体に大統領が乗っているか分からないようにしています。

日本訪問時は、都心への移動の際などに使用されます。

■専用車両「ビースト」

大統領専用車は通称「ビースト」＝「野獣」と呼ばれています。

大統領が外国を訪問する際も、大統領を警護するシークレットサービスが、アメリカから輸送機に乗せ、訪問先に持ち込みます。

今回も、アメリカから日本に運ばれた大統領専用車が使用されます。

大統領専用車の詳細については、セキュリティ上の理由で公表されていませんが、NBCによりますと、窓の厚さは13センチ、総重量はおよそ9トン。催涙ガスが発射できるほか、油をまいて追いかける車両を制御不能にしたり、ドアを開けようと試みる人に電気ショックを与える事もできるといいます。

核兵器発射に必要なコードを送信する機能も備えているほか、生物化学兵器の襲撃に備え、密閉構造になっています。

■外交の舞台にも

大統領が負傷した場合に備え、大統領と同じ血液型の血液も、車内の冷蔵庫に保管されているということです。

トランプ大統領は、専用の乗り物を“外交の舞台”としても活用してきました。

2017年、トランプ大統領は、訪米した当時の安倍首相を、ホワイトハウスから「マリーンワン」に乗せ空軍基地へ移動。その後「エアフォースワン」に乗り換え、フロリダ州の自らの別荘に向かいました。外国の首脳を大統領専用機に招くという異例の対応をとることで、日米の蜜月ぶりをアピールしました。

ことし8月に、アラスカでロシアのプーチン大統領と会談した際には、プーチン氏と一緒に「ビースト」に乗り込み、親密さをアピールしています。