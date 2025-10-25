◇ワールドシリーズ第1戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月24日 トロント）

ドジャースは24日（日本時間25日）、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ初戦を迎え、6回に課題の救援陣がつかまり大量失点した。

2―2の6回、先発・スネルが2四死球などで無死満塁のピンチを招いて降板。後を継いだシーハンがクレメントに勝ち越し打を浴びると、代打・ルークスにも押し出し四球、ヒメネスにも適時打を許すなど、スネルが残した走者すべて生還を許した。

続くスプリンガーを遊ゴロに打ち取ったものの1死満塁と流れを止められずに降板。3番手でバンダがマウンドに上がったが、いきなり代打・バーガーにワールドシリーズ史上初となる代打満塁本塁打を被弾。さらに、カークにも2ランを浴びるなど、この回まさかの9失点で大量リードを許す展開となった。

ドジャースはシーズン終盤からブルペン陣の不安定さが露呈。ポストシーズンは好調な先発陣が長いイニングを投げ、新守護神となった佐々木朗希につなぐという勝ちパターンが定着していた。ただ、この日はスネルが6回途中に降板すると、課題の救援陣が打ち込まれ、“弱点”が露呈する形となった。

頼りになる救援左腕・ベシアが家族の問題でロースターから外れており、第2戦以降もブルペン陣のやりくりは頭を悩ませることとなりそうだ。

SNS上でも「リリーフになった瞬間ボッコボコにされてて悲しみのドジャース、、、、」「ドジャースの救援酷すぎワロタ」「ブルペン総崩れやないか」と落胆の声が寄せられた。