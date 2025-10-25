なるべく鳴かずに高い手を作る。これぞ“セレブ打ち”の真骨頂だ。「大和証券Mリーグ2025-26」10月24日の第2試合はTEAM雷電・黒沢咲（連盟）が高打点の手を連発し、今期初トップを獲得。第1試合で本田朋広（連盟）がトップを取っており、チームは同日2連勝を達成した。

【映像】黒沢の“瞬き厳禁”超高速一発ロン

この試合は東家からU-NEXT Pirates・仲林圭（協会）、EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）、黒沢の並びで始まった。黒沢は東3局、堀からリーチ・一盃口・赤・裏ドラの8000点をアガり、トップ目に立った。

再び黒沢らしいリーチが飛び出したのは東4局。石井が仕掛けてテンパイを入れた後に、黒沢はメンゼンで追いついた。安全度を優先し、完成していた一盃口を崩すメンタンピンのリーチ。これを仲林から一発で討ち取り、リーチ・一発・タンヤオ・平和・赤の1万2000点を入手した。高い手作りに守備意識が重なった秀逸な一打に、ファンは「一発か！」「わーいありがとう！！！！！」「雷電優勝！雷電優勝！」「セレブー！」と大騒ぎ。

最後の親となった南4局、3着目の石井がリーチをかけてきたが、黒沢は危険牌を勝負した末にツモ・タンヤオ・平和・赤2の親満貫をツモ。持ち点は5万点を超え、今期初トップを手に入れた。

試合後に今期初トップの祝福を受けた黒沢は、「私だけ全然冴えない成績だったのでホッとしています」と照れ笑い。第1試合で快勝した本田の戦い振りからは大きな刺激を得ていたようで、「すごく勇気づけられたので、『自分もやるぞ』という気持ちになりました。」とコメントした。

東4局の親満貫については「（入り目が）赤だったから良かったですね。もうちょっと自分が乗っている時だったら（一盃口を消さずに）5筒が叩き切れたと思うので、許してください」とにっこり。最後に「やっとトップが取れたので、ここからさらにギアを入れて、4人でまた駆け上がります！」と華やかな表情で健闘を誓うと、ファンからは「デイリーダブル！！！」「おめでとう！」「ＲＭＯ！」とエールが殺到した。

【第2試合結果】

1着 TEAM雷電・黒沢咲（連盟）5万1100点／＋71.1

2着 EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）2万5500点／＋5.5

3着 KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）2万4400点／▲15.6

4着 U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）−1000点／▲61.0

【10月24日終了時点での成績】

1位 赤坂ドリブンズ ＋243.7（26/120）

2位 EX風林火山 ＋235.2（26/120）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋214.8（26/120）

4位 TEAM雷電 ＋188.3（26/120）

5位 U-NEXT Pirates ＋126.1（30/120）

6位 KADOKAWAサクラナイツ ▲45.9（26/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲119.0（28/120）

8位 BEAST X ▲120.4（28/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲318.0（28/120）

10位 EARTH JETS ▲404.8（28/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

