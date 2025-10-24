【M93R セカンドバージョン (CO2) ABS】 10月24日 再販 価格：32,780円

KSCは、ガスブローバックガン「M93R セカンドバージョン (CO2) ABS」再販分を10月24日に発売する。価格は32,780円。

本商品は、CO2ブローバックシリーズの第3弾。スライド＆フレームには実銃準拠の精密な刻印を打刻し、射撃モードはセミオート/3バーストの2モードを実装している。

CO2ならではの力強さと、軽快なABSスライドの組み合わせによるバースト射撃のブローバックは迫力があり、シーズン問わず安定感のある射撃が楽しめるのもCO2モデルのポイントとなっている。

「M93R セカンドバージョン (CO2) ABS」

重量：約970g

全長：247mm

装弾数：36発

発射モード：セミ / 3バースト

※別途12gCO2カートリッジが必要です

（純正ガスボンベを推奨）

