KSC、CO2ガスブロ「M93R セカンドバージョン (CO2) ABS」再販分を本日発売！
【M93R セカンドバージョン (CO2) ABS】 10月24日 再販 価格：32,780円
重量：約970g
KSCは、ガスブローバックガン「M93R セカンドバージョン (CO2) ABS」再販分を10月24日に発売する。価格は32,780円。
本商品は、CO2ブローバックシリーズの第3弾。スライド＆フレームには実銃準拠の精密な刻印を打刻し、射撃モードはセミオート/3バーストの2モードを実装している。
CO2ならではの力強さと、軽快なABSスライドの組み合わせによるバースト射撃のブローバックは迫力があり、シーズン問わず安定感のある射撃が楽しめるのもCO2モデルのポイントとなっている。
「M93R セカンドバージョン (CO2) ABS」
全長：247mm
装弾数：36発
発射モード：セミ / 3バースト
※別途12gCO2カートリッジが必要です
（純正ガスボンベを推奨）
(C) KSC Corporation. All Rights Reserved.
※発売日は流通により前後する場合があります。