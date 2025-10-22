タイガー魔法瓶（大阪府門真市）が、完全受注生産の土鍋炊飯器「TIGERリミテッドモデル『土鍋ご泡火炊きJRX-MC型』」と「TIGERリミテッドモデル『土鍋ご泡火炊きJRX-BC型』」を11月4日、特別販売します。120台限定で公式オンラインストアで受付します。

【写真】コレが“20万円”土鍋炊飯器の実物です！ 従来の炊飯器とデザインが異なる！ 玄米、雑穀…炊飯メニューもチェック！

2006年に業界初となる「内なべ」に本物の土鍋を採用したタイガー土鍋炊飯器は、熟練の職人の手によって、約3カ月の間、手間暇をかける丁寧なものづくりと技術の革新を繰り返して約20年販売されてきたシリーズです。同社は、市場が成長し、ユーザーに受け入れてもらう一方で、事業性や量産性という課題で諦めてきた技術があったといい、今回、米不足や米価格の高騰をきっかけに米の価値が見直されていることから、改めて「タイガー魔法瓶の技術を詰め込んだ理想とする炊飯器を届けたい。」「業界の常識を超える、新しい時代の炊飯器を作れないか？」という思いのもと、同社初となる完全受注生産の土鍋炊飯器の販売に至ったということです。

今回のTIGERリミテッドモデルは、土鍋の製造、組み立て、カラーリングが特長。同社の土鍋炊飯器の内なべは内径誤差±1.0ミリという緻密な精度で量産を行っていますが、リミテッドモデルでは、量産性を度外視し、熟練した職人が一つ一つ丁寧に削り、内径誤差0.09ミリ以下という寸法精度で仕上げます。

組み立て工程では、ライン生産ではなく、専門性の高い技術者が一つ一つ手作業で組み立て。1日で仕上げられる数は最大で2台しか生産できないほど、徹底的に品質にこだわるとのことです。

カラーリングでは、ロボット塗装に加え、色と部品に応じて職人が手吹きで一つずつ塗装し、6層の重ね塗りを行い、立体感を表現。「土鍋ご泡火炊きJRX-MC型」がハンマートーン調の塗料を採用し、滑らかなデコボコ感を再現した「ムーンサーフェイス」、マジョーラ塗料を採用し、神秘的な輝きを見せる「アンドロメダ」、粗めのパールが重厚な質感を際立たせた「タイタン」の3種。

一方の「土鍋ご泡火炊きJRX-BC型」が、オーロラのように角度によって偏光する「オーロラホワイト」、エネルギッシュなレッド「サンセットレッド」、ポジティブなエネルギーをもたらす「サンライズイエロー」の3種がラインアップ。

それぞれ、容量「3.5合炊き」と「5.5合炊き」が展開。各色10台で計120台の限定生産になります。メーカー保証が2年、内なべの保証が5年。価格は「土鍋ご泡火炊きJRX-BC型」の3.5合炊きが17万円（以下、税込み）、5.5合炊きが17万5000円、「土鍋ご泡火炊きJRX-MC型」の3.5合炊きが19万5000円（以下、税込み）、5.5合炊きが20万円で、一般家庭用の炊飯器では、日本最高価格になるとのことです。

同社ソリューショングループ・炊飯器商品企画担当の辻本篤史さんは、商品について「この製品は、これまでの量産モデルとは一線を画す『限定受注生産』だからこそ実現できた、タイガーの技術を結集した最高峰モデルです。生産数に縛られないことで、炊飯性能、使い心地、そしてデザイン性のすべてにおいて一切の妥協を排し、私たちが追い求める理想を形にしました」とコメント。さらに、「タイガー魔法瓶の技術力や土鍋に対する考え方を知ってもらいたいです」とアピールしていました。