¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡Ê48¡Ë¤¬21Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸áÁ°8»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡×¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¥¹²æËýÁª¼ê¸¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±´ë²è¤Ï13Ç¯¤Ë±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£½Ð±é¼Ô¤¬·è¤á¤é¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤½¤Ã¤Æ±éµ»¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¼ç±é¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ï¹ß¤ê¤«¤«¤ë»ö¾Ý¤Ë¥¢¥É¥ê¥Ö¼Çµï¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ·Å¤Ï¡Ö¤¢¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤Î¤Ò¤È¤ê¤µ¤ó¤ÎÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¡£²¿¤ÎÂæËÜ¤â¤Ê¤¤Ãæ¡Ê±éµ»¤¹¤ë¡Ë¡£¤Ò¤È¤ê¤µ¤ó°Ê³°¤Ï¤ß¤ó¤Êºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥Ý¥ó¤ÈÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¡×¤È°ÛÇ½¤Ë´¶¿´¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤ê¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢¡Á¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÅú¤¨¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤È¡¢¼«¿È¤Ç¤â¡Ö¤¢¤ì¤Û¤ó¤È¤ËÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡£²¿¤Ç¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£ËÜÈÖÃæ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¡£¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²¶º£ÃåÃÏ¤Ê¤¤¤±¤É¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤·¤ã¤Ù¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤±¤ÉÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ä¤¦¤ï¡ª¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¡ª¤È¤«¤È¤«¡×¡£¸«ÀÚ¤êÈ¯¼Ö¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö²Èµ¢¤Ã¤Æ¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤â¤ó¡£¤è¤¯¤Ç¤¤¿¤Ê¡¢´í¤Ê¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤Ç¤â¤Ê¤ó¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¥¥¹²æËý¥º¥Ï¥¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤É¤Ã¤×¤ê¤½¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£µÕ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¸À¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¿È¤òÇ¤¤»¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¿ÍÀ¸¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¥É¥é¥Þ¤È¤«Ì¡²è¤È¤«¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤»¤ê¤Õ¤¬¤É¤³¤«¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥é¥¹¥é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£