日清製粉ウェルナが祝福の“連投”

偉業を豪華に彩った。ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）に、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に先発マウンドに立つと7回途中を2安打無失点、打っても3本塁打と驚異的な活躍で勝利に貢献した。大谷と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナも祝福投稿に大忙し。ファンも「さすがです」とうなる豪華仕様を披露した。

同社は今季、大谷が本塁打を放つたびに本塁打数に応じたパンケーキを積み重ねる「SHO-TOWER」を公開。ファンにもお馴染みとなっている。試合が日本時間の土曜日だったこともあり、週が明けたこの日になって、怒涛の連チャン投稿で祝福した。

ポストシーズン（PS）仕様の分厚いパンケーキを積み重ねており、PS4号となった1本目はチョコレートと生クリームを添え、2本目はカボチャ乗せ。そして3本目は初の試みでもある1枚ごとに色の違うカラフルなタワーを作り、頂上に生クリームとチョコスプレーのトッピング。「1試合でまさかの3本塁打!! 凄すぎました」といったコメントも掲載した。

ウェルナの投稿にファンも「おしゃれです」「3本分を別々に作るなんて」「ワールドシリーズも楽しみ」「厚さが増してます」「怒涛のX更新！」「週明けから大忙し」「食べるのがもったいない」などと反応していた。（Full-Count編集部）