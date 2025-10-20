近いうちに現実に…。

まだ日本国内では販売されていないですけど、Ray-Ban Meta AIグラスが海外で話題です。ついに初のスクリーンを搭載する「Ray-Ban Display」も登場。これがいろんな意味でゲームチェンジャーになりそうですよ。

絶対にヒットする予感

Meta（メタ）が先月開催した「Meta Connect 2025」カンファレンス。米GizmodoのJames Pero記者は、とりわけRay-Ban Displayに感銘を受け、今後のヒットを確信したみたいです。

Image: James Pero / Gizmodo US

なにより大きなムーブメントとなりそうなのが、リストバンドの「Meta Neural Band」でしょう。

ただスマートグラスにディスプレイが装備されたくらいなら、他メーカーのライバル製品でもコンセプトは同じ。しかしながら、Ray-Ban Displayは指や手の動きを的確に認識し、ディスプレイ操作をMeta Neural Bandで自由自在にできてしまうのです！

実際に使ってみたJames Pero記者は、これが快適すぎて驚かされたのだとか。要はスクリーンにカーソルが出て、それを手の操作で動かせるわけですから、もはやスマホの画面が目の前に広がったのと大差なし。

ビデオ通話からメールやSNSチェック、録音に録画、移動中のナビ画面まで、スマホを取り出さずとも、Ray-Ban Displayだけで完結する勢いです。スマートウォッチより使い勝手は抜群ですね〜。

2つの大問題

きっと便利で性能もよいゆえ、これから飛ぶように売れるヒット作となるでしょう。そんな予想と同時に、使ってみて2つの大きな懸念が社会問題化するのでは、との不安も。

Image: James Pero / Gizmodo US

まずは当然ながら、盗撮問題があるでしょう。

この問題は、携帯電話の登場時から指摘されてきました。ただスマートフォンの場合はカメラを向けられていることもわかりやすく、「あっ、撮られてる」と気づけることも多いはずです。

もちろん、スマートグラスでも、いま撮影中と示すインジケーターランプが点灯するデザインなどで配慮されてはいます。とはいえ、実際にRay-Ban Displayを装着している人を周囲から見ても、スクリーンがレンズに表示されていることすら、ほとんど気づけません。

普通にメガネをかけているだけなのに、実はバッチリとカメラを向けられ撮影されているというスタイルは、物議を醸すことになるのかも？

Image: James Pero / Gizmodo US

2つ目の懸念は、運転中のRay-Ban Displayの扱いです。

盗撮問題は、たとえば、更衣室や浴場といった、こっそり裸を撮られそうなところでは一切使えないという対策を講じることも可能です。

でも、スクリーンにナビを映し出し、運転中にフル活用するというシーンが増えたら？ ながら運転、脇見運転の究極スタイルで、危ないったらありゃしない！

盗撮防止のための使用場所限定とは異なり、車の運転席では使えないようにするという制限は簡単ではありません。Ray-Ban Displayは、歩行中にナビをスクリーン表示して、スマホを取り出さずとも便利に移動できるとアピールされてはいるようですが、となるともちろん自動車内でも使用可能。

移動速度を検出して使用制限をかける対策があるかもしれませんけど、それだと助手席や後部座席でも使えなくなりますし…。

Image: James Pero / Gizmodo US

早く日本国内でもRay-Ban Displayを使ってみたい。そんな声が高まるなか、当面の二大課題は、どんなふうに規制するか、法制度の整備まで必要なのか。議論が

身近になればなるほど、スマートグラスは今後の社会に大きな波紋を投げかける存在ともなっていきそうです。