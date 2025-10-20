《今日は仕事休みます。決してポケモン レジェンズZAをやりたいから休んだのではありません》――日本テレビの森圭介アナウンサー（46）が10月17日にX（旧ツイッター）で明かした“休暇宣言”が話題だ。

投稿の前日16日には、ポケモンファン待望の「レジェンズZ-A」が発売されていた。森アナは続けて《ほんとにたまたま重なっただけです》と、発売日と休暇の“因果関係”を否定しているが、その直後にはなぜか《ちなみに私はチコリータを選びました》と投稿。ゲームに登場するポケモンの名前を書きつづっているほか、次のポストでは《自己研鑽のための休暇取得です。ワークライフバランスだいじ》とも“意見表明”している。

何とも意味深な投稿に、《有名人がポケモン休みなら仕方ない》《自分もチコリータを選びました！！》《ええやん ワークライフバランスですよね》などと、森アナへの賛同のリプライが殺到。実際、この日、森アナは本来出演するはずだったニュース番組「news every.」に登場しなかったほか、番組冒頭では鈴江奈々アナ（45）が「森キャスターは今日、お休みです」と、理由は明かさなかったものの本人の欠席を伝えていた。

「以前からポケモンファンとして知られる森アナのほほ笑ましい休暇理由に、“同志”たちが賛意を表明しているという状況です。古い例では、1988年2月10日に発売された『ドラゴンクエスト３』を買うために、当日は平日だったにもかかわらず学校を休む青少年が続出。正当な休暇かズル休みかの違いこそあれど、ゲームファンは似たような行動を取るということでしょうね」（ゲーム誌ライター）

ちなみに、日テレ公式サイトの森アナのプロフィルを見ると、生年月日は「1978年11月」。ドラクエ3の発売当時は9歳になる計算だが、あの頃はズル休みをしていたのではと勘繰りたくもなるが……。

「2024年7月27日に放送された『日テレアナ・ザ・ワールド！』（ラジオ日本）に出演した森アナは、ドラクエ3について、親に誕生日プレゼントとしてお願いしたところ、間違えて『ドラゴンボール』のカセットを買ってきてしてしまったというエピソードを明かしていました。要するに自分では買いに行っていない、ズル休みはしなかったということでしょう」（前出のゲーム誌ライター）

森アナ、どうやら少年時代は“ライフ”より“ワーク”を大事にしていたようだ。

