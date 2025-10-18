「大大大当たり」キターーッ！！【ミスド】期間限定♡「最新パイ」をチェック

ドーナツだけじゃない！ 実は「パイ」も名品ぞろいの【ミスタードーナツ】に、3種類の新作が登場しました。どれも涼しくなるこれからの季節にぴったり！ ほっこり温もりを感じるクリーミーな味わいです。フレーバーごとに異なる切り込みデザインやフォルムにも注目してみました。

力強さを感じる大胆な切り込みは「きのことチキンのクリームシチューパイ」

こんがりとした焼き色が食欲をそそる「きのことチキンのクリームシチューパイ」。@ftn_picsレポーターのHaruさんは「クリーミーで濃厚な味わい」と感想を投稿しています。

食べ応えもバッチリ！ 香りも食感も◎

パイ生地に包まれているのは、チキン、マッシュルームとまいたけ入りのクリームシチューフィリング。2種類のきのこは香りも良さそう！ 朝ごはんや軽めのランチ、小腹満たしのおやつにもおすすめです。

可愛らしい小ぶりな切り込みは「つぶつぶコーンクリームパイ」

「めっちゃ美味しーっ！！」「リピしたい」と、レポーターHaruさんが興奮気味に紹介するのは「つぶつぶコーンクリームパイ」。甘みがあるスーパースイートコーンが使われています。

つぶつぶ × とろっと × サクサク？

コーンのつぶつぶ食感、コーンクリームフィリングのとろっと感、そしてパイならではのサクっと感。想像するだけでお腹がすく、間違いない組み合わせ！ 子どもも喜んで食べそうなパイです。

もう1種類は、切り込みなしでスクエア型が特徴の「ミートソースのラザニア風パイ」です。こちらも見逃せません！ お値段は各テイクアウト\259（税込）、イートイン\264。どれもリベイクするとパイの食感がアップするので、試してみて！

