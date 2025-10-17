º£µ¨Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡©¥¹¥¿¡¼¤Î¡Ö·»ÄïÁª¼ê¡×6Ì¾
¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÏÆÃ¼ì¤Ê¿¦¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Æ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿ºÍÇ½¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼°ì²È¡×¤ä¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼·»Äï¡×¤â¿ôÂ¿¤¯¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡ØPlanet Football¡Ù¤«¤é¡Ö2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë6Ì¾¤Î·»ÄïÁª¼ê¤¿¤Á¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥¨¥¿¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú
·»¡§¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú
Ç¯Îð¡§18ºÐ
¸½½êÂ°¥¯¥é¥Ö¡§¥ê¡¼¥ë
2006Ç¯12·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¨¥¿¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¤ÎÄï¤ËÅö¤¿¤ëÁª¼ê¤À¡£
·»¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Ü¥ó¥Ç¥£¤È¤¤¤¦ÃÏ¸µ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç°é¤Á¡¢2017Ç¯¤«¤é¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ø¤È²ÃÆþ¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤·¡¢2023Ç¯²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¹¥¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£
2024Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ø¤È°Ü¤Ã¤¿·»¤ÈÎ¥¤ì¡¢Èà¤Ï¥ê¡¼¥ë¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¡£¤¿¤Àºòµ¨¤Ï²ø²æ¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼Àï¤â·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö·»ÄïÂÐ·è¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¤â¤³¤®¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¤Î³«Ëë¤«¤é4»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¡£¤¢¤È2¥ö·î¤Ç19ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëº¸Íø¤¤ÎMF¤Ï¡¢·»¤ËÂ³¤¤¤Æº£µ¨Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥¸¥ç¡¼¥Ö¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à
·»¡§¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à
Ç¯Îð¡§20ºÐ
¸½½êÂ°¥¯¥é¥Ö¡§¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉU-21ÂåÉ½¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ëÈà¤Ï¡¢·»¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤ÎÂÀ×¤òÃ©¤ë¤è¤¦¤Ëº£Ç¯¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¡¢ÀèÆü¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¸½ºß¥Ë¥³¡¦¥³¥ô¥¡¥Á´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥É¥¤¥Ä¤«¤é¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î½Ð¾ì»þ´Ö¤ÎË³¤·¤µ¤ò½ä¤Ã¤Æ¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤ÎÎ¾¿Æ¡ÊÂåÍý¿Í¤ò·óÌ³¡Ë¤È¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È´´Éô¤Î´Ö¤ÇËà»¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢2005Ç¯9·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÈà¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ø¤È±©¤Ð¤¿¤¤¤¿·»¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÇÂç¤¤ÊÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¥¦¡¼¥´¡¦¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹
·»¡§¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹
Ç¯Îð¡§21ºÐ
¸½½êÂ°¥¯¥é¥Ö¡§¥È¥ó¥Ç¥é
¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ë¥¦¡¼¥´¡¦¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¡ØGuardian¡Ù»æ¤¬ÆÃ½¸¤·¤¿¡ÖNext Generation¡×¤Ç¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤Î´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
³ÆÇ¯Âå¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥È¥Ã¥×¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢B¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î³èÌö¤¬¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
21ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤ËÈà¤Ï¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¥È¥ó¥Ç¥é¤Ø¤È²ÃÆþ¡£º£µ¨¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë1Éô¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤ò¿·Å·ÃÏ¤ËÁª¤Ó¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤À³«Ëë¤«¤é¤Î4»î¹ç¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç3»î¹ç¤ÇÅÓÃæ¤«¤éµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½ù¡¹¤Ë½Ð¾ì»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¡¢·»¤ÎÂÀ×¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¥Ñ¥¦¥í¡¦¥·¥â¥ó
Paulo Simão, irmão de 16 anos de Rafael Leão, assinou pelo Sporting e vai começar nos sub-17. pic.twitter.com/nwnK47p1zt
— B24 (@B24PT) March 24, 2025
·»¡§¥é¥Õ¥¡¥¨¥¦¡¦¥ì¥ª¥ó
Ç¯Îð¡§17ºÐ
¸½½êÂ°¥¯¥é¥Ö¡§¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP
¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤Ï¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¸¥ç¥ë¥¸¥å¡¦¥À¡¦¥³¥ó¥»¥¤¥½¥ó¡¦¥·¥â¥ó¡£Ì¾Á°¤Ï°ã¤¦¤¬¡¢¥ß¥é¥ó¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥¦¡¦¥ì¥ª¥ó¤ÎÄï¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¢¥â¡¼¥é¤ä¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥ì¥¤¥ê¥¢¡¢¥³¥ô¥¡¡¦¥Ô¥¢¥À¡¼¥Ç¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅÓÃæ¤«¤é·»¤Î¸ÅÁã¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
2008Ç¯10·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î17ºÐ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Þ¤À¤Þ¤À¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÈô¤Óµé¤ÇU-23¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£UEFA¥æ¡¼¥¹¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥·¥§¥¤¥ó¡õ¥ë¡¼¥Ù¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È
Ç¯Îð¡§18ºÐ¡Ê¥·¥§¥¤¥ó¡Ë¡¢24ºÐ¡Ê¥ë¡¼¥Ù¥ó¡Ë
¸½½êÂ°¥¯¥é¥Ö¡§¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ê¥·¥§¥¤¥ó¡Ë¡¢¥ê¥è¥ó¡Ê¥ë¡¼¥Ù¥ó¡Ë
1990Ç¯Âå¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿Êý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Èà¤é¤Ï¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È¤ÎÂ©»Ò¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¢¤í¤¦¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Çµ±¤«¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È¤ÎÄï¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
24ºÐ¤Î¥ë¡¼¥Ù¥ó¤ÏÆÃ¤Ë¼ã¤¤¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤¬¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥«¡¼¥¶¡¦¥Ô¥¢¤«¤éº£µ¨¥ê¥è¥ó¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¡¢10·î2Æü¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ç¤Ï²ÃÆþ¸å½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
°ìÊý18ºÐ¤Î¥·¥§¥¤¥ó¤ÏÈó¾ï¤ËÍË¾¤Ê¼ã¼ê¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î°éÀ®ÎÀ¡Ö¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¡×¤Ç°é¤Ã¤¿Áª¼ê¤À¡£¸½ºß¤ÏB¥Á¡¼¥à¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢10·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿UEFA¥æ¡¼¥¹¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏPSG¤òÁê¼ê¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë28ºÐ¤ÎÄ¹·»¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È¤â¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ê¡¼¥°¤òÀï¤¦AVV¥¼¡¼¥Ö¥ë¥®¥¢¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨Áª½Ð´ð½à¤Ï¡¢³ÆÁª¼ê¤Î¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¤Ê¤¬¤éÉ®¼Ô¤Þ¤¿¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼ç´ÑÅªÈ½ÃÇ¤â´Þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£