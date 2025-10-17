『美ST』2025年12月号が10月17日（金）に光文社より発売される。

『美ST』12月号の本誌は長澤まさみが表紙を飾り、増刊は西山智樹、前田大輔が初表紙を飾った。本誌は白の衣装を身に纏った、圧倒的な美のオーラを放つ長澤まさみが目印。カバーストーリーは「照れ屋な自分を克服した”他人との心地のいい距離感の保ち方”」がテーマとなっている。今や日本映画界を代表する俳優のひとりである長澤まさみ。常に心と体が健やかなポジティブさを持ちたい！と、すべてを「楽しむ」生き方を理想とする長澤まさみのポジティブマインドの秘訣を語った。

増刊はピンクの衣装で、親しげに肩を寄せ合う西山智樹、前田大輔が表紙。カバーストーリーは「追い求め続ける"唯一で無二の個性"」がテーマ。圧倒的なダンス・歌のパフォーマンスとクールなビジュアルとは対照的に、顔を合わせれば仲睦まじい掛け合いが飛び交い、まるで何十年来の友のような2人。TAG SEARCHと題したボーイズグループ結成プロジェクトで新しい扉を開こうとしている2人のNEW STORYを語った。

本誌・増刊共通付録には朝晩使える約5日分&約2週間分のエリクシールのエイジングケアW名品セットが付属。高機能エイジングケアのザセラムと、ハリに満ち引き締まるトータルVクリームをWで試せるチャンスとなっている。本誌付録には発酵パワーでエイジングに立ち向かう、コスメデコルテのエイジングケアエッセンスローションと、たっぷり10回分のアヴァンセの目元専用メークアップリムーバーが付属。増刊付録にはたっぷり2回分2STEPでアルブラン新・潤白美肌体感セットが。アクアレーベルの新・タイパ推しマスクも付属する。

大特集は「楽しめる『たるみ』ケアが最強だ！」。第2特集は「本当に効くものだけを知りたい！いま頼るべき『最新美ガジェット』」となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）